"Que se tape más": polémica con la ropa de una influencer y concejal salteña

Candela Correa es concejal de la ciudad de Salta y, además, tiene una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. En los últimos días su figura se convirtió en polémica porque desde el Concejo Deliberante salteño le pidieron que "se tapa más" para las sesiones en relación a su atuendo. Ella denuncia "discriminación".

El hecho lo denunció públicamente la propia concejal, aunque evitó dar los nombres de las dos colegas que presentaron el reclamo. Solo aportó la precisión de que con una de ellas comparte “el mismo lineamiento político”.

"Se lo aguantaron una semana y se dio la oportunidad de decir: ‘Bueno, es momento de taparse, de cambiar’. Yo lo sentí así, como una presión. Y no puedo quedarme callada”, afirmó Correa en diálogo con Crónica HD.

“Al trabajar estoy vestida normalmente. Una cosa es que me pueda poner un vestido ajustado hasta la rodilla, sentirme bien, sexy, que lo hago para verme bien yo, y no le estoy faltando el respeto a nadie. No voy en biquini: voy con pollera, remerita y saquito. Si hace calor, uso un vestido con mangas largas", se defendió.

“No tenés que tener un determinado perfil para ser concejal. ¿Por qué? Si hay un montón de personas que se tapan del cuello hasta los pies y nos roban a dos manos. Dejemos la hipocresía de lado”, añadió.

Candela Correa tiene 28 años y es mamá de dos chicos. Cuenta con casi 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde se presenta como profesora de una modalidad llamada Ritmo Fitness.

A partir de esa popularidad es como logró su desembarco en la política: asumió como legisladora en diciembre, y si bien asegura “seguir los lineamientos” del gobernador Gustavo Sáenz, en el Concejo Deliberante salteño integra el monobloque Nueva Generación: “Estoy solita ahí adentro”, se lamentó.