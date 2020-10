Uno de los presos que escapó de una comisaría en Garín asaltó a un adiestrador de perros en Campana

Un adiestrador de perros que participa en búsqueda de personas fue asaltado y golpeado en la cabeza con una maza cuando tres delincuentes, uno de los cuales hace 9 días escapó de una comisaría en la localidad bonaerense de Garín, lo atacaron al llegar a su casa de Campana para robarle la billetera y su celular, informaron hoy fuentes judiciales.

El sospechoso fue identificado como Emanuel Ángel Romero (30), quien todavía no fue capturado y el 25 de septiembre huyó de la seccional de Garín, partido de Escobar, junto a siete detenidos, tres de los cuales fueron recapturados.

Fuentes judiciales informaron que todo comenzó el miércoles cerca de las 23 cuando Francisco Gerber, integrante del grupo K9 Campana, dedicado al adiestramiento de perros para buscar personas desaparecidas, llegó a su casa del barrio La Josefa de Campana, a bordo de una Volkswagen Suran.

"Venía de trabajar con uno de los perros míos, un Golden, y veo que vienen tres caminando, los dejé pasar y habrán hecho diez metros cuando abro la puerta del auto y se me metieron", relató a Télam el joven.

Los delincuentes se le tiraron "encima" pese a que Geber no se resistió y uno de ellos le dio un mazazo en la cabeza.

"Me pegan de costado, arriba de la oreja izquierda, y me sacaron el celular, la billetera y me pasaron de asiento para llevarme, les digo 'ojo que el perro muerde' pero se alteraron mucho más, pensé que se iban a asustar", añadió.

Los ladrones le exigieron las llaves del vehículo pero durante el forcejeo se habían caído al piso, tras lo cual pudo escapar hacia su casa.

"Pegué un patadón a la puerta que estaba trabada, pegué un grito y quisieron meterse a buscarme pero apareció mi novia y se fueron", contó el adiestrador.

Gerber fue trasladado de urgencia en una ambulancia y quedó internado un día por la lesión que no le provocó ninguna fractura o fisura.

"Entré por un traumatismo de cráneo pero por suerte solo fue un hematoma interno, nada grave aunque todavía me duele", dijo el joven.

En tanto, los investigadores establecieron a través de la descripción física que Romero había sido el que se subió al asiento del acompañante.

Tras obtener otros datos, la fiscal Laura Brizuela dispuso un allanamiento de urgencia en una vivienda donde viven familiares del prófugo y la policía aprehendió a dos adolescentes como presuntos partícipes del asalto.

"Por información que se fue recabando se determinó que allí estaban ofreciendo un Iphone con las mismas características al sustraído a Gerber", precisó a Télam un vocero encargado de la pesquisa.

Los investigadores corroboraron que Romero tiene el cabello muy corto y que para despistar a la policía se tiñó de rubio.

El hombre, que estaba detenido desde el 5 de septiembre por tenencia ilegal de arma; escapó hace 9 días de la comisaría 3ra. de Escobar, situada en Padre Perna, de Garín, junto a otros seis presos luego de cortar dos candados de seguridad del calabozo y tres de ellos fueron recapturados.