El Pincha comienza su camino en la Copa yendo a la caza del Tiburón

Atrás quedó la extensa preparación en el Country de City Bell, los distintos amistosos disputados y las bajas que ha sufrido Leandro Desábato en prácticamente todas sus líneas a lo largo de una pretemporada marcada por la pandemia de coronavirus. Finalmente, y luego de más de siete meses, el primer equipo de Estudiantes vuelve a ver acción de manera oficial.

Desde las 14, el Pincha visita a Aldosivi en el José María Minella por la primera fecha de la Zona 5 de la flamante Copa de la Liga Profesional.

Con Jorge Baliño como árbitro principal, la televisación codificada de TNT Sports y la clásica Supertransmi de La Redonda desde varias horas antes, el equipo del Chavo busca comenzar de la mejor manera posible un certamen en el que también se las verá con Argentinos Júniors y San Lorenzo, quienes se enfrentan más tarde en La Paternal.

CON RODAJE, ILUSIÓN Y GOLES

Estudiantes se viene preparando para el primer cotejo desde hace tiempo. De hecho, el equipo de Desábato es de los que más partidos amistosos ha disputado desde que se permitió el regreso de los mismos, allá por los últimos días de septiembre.

Así, con el rodaje conseguido por los cruces ante Vélez, Temperley, Huracán, Arsenal, Estudiantes de Río Cuarto y All Boys, el Pincha intentará hacer valer dicha condición ante un elenco marplatense que es un incógnita no sólo por los nombres sumados, sino porque no ha podido llevar adelante ningún encuentro preparatorio formal.

Y si bien es cierto que los dirigidos por Desábato llegan con dos bajas importantes para el DT, como lo son la de Nazareno Colombo y Lucas “Tití” Rodríguez, que ni siquiera viajaron a La Feliz, el Chavo sabe que los tres puntos son fundamentales para encaminar el rumbo a la posible clasificación a la posterior Zona Campeonato.

Así las cosas, y cuando mantiene una duda en el medio (González o Darío Sarmiento), el probable once del León tendría en cancha a: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Nicolás Bazzana, Mauricio Guzmán e Iván Erquiaga; Ángel González, Iván Gómez, Javier Mascherano y Diego García; Leandro Díaz y Martín Cauteruccio.

De esta manera, y a fuerza de buenas prestaciones, finalmente el “Loco” Díaz y Martín Cauteruccio compartirán el ataque, tal como hicieron en el último enfrentamiento ante All Boys, en el que ambos facturaron, lo que buscarán repetir en la tarde de hoy.

ALDOSIVI, UNA INCÓGNITA

Del otro lado estará el Tiburón, dirigido por Ángel Guillermo Hoyos, quien llega a su debut después de una semana de entrenamientos en la que incluyó trabajos tácticos con pelota y ensayos de distintas variantes tácticas a la espera del mejor armado posible para enfrentar a un rival directo en las aspiraciones locales.

Y aunque el técnico no confirmó el equipo que saldrá a la cancha ni el esquema a utilizar (podría ser 4-4-2 o un 4-3-3), sí es cierto que contará con todo el plantel a su disposición, a excepción del delantero Malcom Braida, quien se recupera de una intervención quirúrgica realizada semanas atrás.

Pensando en el cruce ante el Pincha, en la práctica del miércoles último, Hoyos aprovechó además para analizar el juego de su rival y repasar lo que ha hecho a lo largo de los amistosos disputados.

Con dos caras conocidas en el mundo Albirrojo, como los son Jonathan Schunke, en la última línea y Gastón Gil Romero, en el medio, el Tiburón buscará aprovecharse de la inexperiencia Pincha en un fondo que espera la puesta a punto desde lo físico de Fernando Tobio, el último refuerzo.

Así, el local saldría al verde césped con: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Joel Carli, Jonathan Schunke, y Lucas Villalba; Leandro Maciel, Gastón Gil Romero, Francisco Grahl y Javier Iritier; Federico Andrada y Lautaro Rinaldi.