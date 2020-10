El día a día de Trump con coronavirus: cuándo se enteró, los tratamientos y las contradicciones

"The New York Times" publicó en las últimas horas una cronología sobre Donald Trump y su contagio de coronavirus. Basándose en tuits, conferencias de prensa, declaraciones de la Casa Blanca y notas periodísticas, expone las contradicciones, los tratamientos a los que se expuso y el cuándo se enteró que era positivo.

-Miércoles 30 de septiembre: Trump y su equipo viajaron a Minnesota para un acto que duró aproximadamente 45 minutos, la mitad de la duración de sus discursos típicos de campaña. Durante el mismo, una de las asesoras más cercanas al presidente de los Estados Unidos, Hope Hicks, comenzó a tener síntomas relacionados con el virus.

En el viaje de regreso, Trump durmió mientras algunos de sus asesores hablaban sobre la condición de la Sra. Hicks, quien estaba aislada en la parte trasera del avión.

-Jueves 1 de octubre: La noticia de que Hicks dio positivo por el virus se produjo cuando Trump salió de la Casa Blanca en helicóptero alrededor de la 1 de la tarde para una recaudación de fondos en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. En el evento, Trump se presentó ante cientos de simpatizantes, tanto en interiores como en exteriores. Una persona que vio al presidente allí dijo que estaba en contacto con unas 100 personas y parecía letárgico.

En una llamada con los votantes de Iowa y en una entrevista con Sean Hannity en Fox News, Trump sonó ronco. Más tarde esa noche, Trump y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo por el coronavirus, dijeron las autoridades. El mandatario tenía tos leve, congestión nasal y fatiga.

-Viernes 2 de octubre: cerca de la 1 de la madrugada, Trump tuiteó: "Esta noche, Melanua y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!