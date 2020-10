Homosexuales en pie de guerra: el #ProudBoys se agiganta tras debate presidencial en EE UU

A casi una semana de que en el debate presidencial de EE UU se hiciera mención al grupo de extrema derecha "Proud Boys", los hombres homosexuales están llevando a cabo una verdadera revolución en Twitter con el hashtag #ProudBoys.

Durante el debate, el moderador, Chris Wallace, le pidió a Trump en repetidas ocasiones que condenara la violencia de los supremacistas blancos y los grupos de derecha, como las milicias armadas. Cuando Trump preguntó específicamente a quién debería dirigirse, Biden lo incitó diciendo los Proud Boys. Trump luego se dirigió a los Proud Boys y dijo: “¡Proud Boys, retrocedan y estén de pie! Pero te diré algo, alguien tiene que hacer algo con Antifa y la izquierda ".

Para unirse a los Proud Boys, los miembros deben hacer un juramento: "Soy un orgulloso chovinista occidental, me niego a disculparme por crear el mundo moderno", así como soportar un violento proceso de "novatadas". Si bien el grupo sostiene que no es racista y simplemente quiere volver a los valores tradicionales "occidentales", su cosmovisión incorpora elementos de la teoría de la conspiración del "genocidio blanco". Los miembros están a favor de los derechos de las armas, contra el feminismo y la igualdad de género, y adoptan una postura libertaria en temas como el bienestar.

Según la organización estadounidense de investigación y defensa de esa país (Southern Poverty Law Center), es un grupo de odio. Pero en las redes sociales, muchos hombres de la comunidad LGBTQ comenzaron a compartir fotos de ellos mismos y de sus parejas para contrarrestar la retórica del grupo.

Incluso el actor de Star Trek, George Takei, escribió en las redes: "¿Qué pasaría si los chicos gays se tomaran fotos besándose o haciendo cosas muy homosexuales y luego se etiquetaran con #ProudBoys". Así comenzó una catarata de publicaciones de fotos con el hashtag #ProudBoys y, en muchos casos, hasta han compartido cuánto tiempo estuvieron en pareja.

Megan Squire, profesora de informática en la Universidad de Elon en Carolina del Norte que estudia el extremismo en línea, dijo que el comentario llevó a los organizadores del grupo a sentirse "validados". Los Proud Boys niegan públicamente su apoyo a la supremacía blanca, pero han tolerado el racismo entre sus filas y se han asociado con figuras abiertamente racistas, dijo Amy Cooter, profesora principal de la Universidad de Vanderbilt que estudia nacionalismo, raza y etnia.

Fundado en 2016 por el cofundador de Vice Media, Gavin McInnes, desde entonces el grupo ha estado involucrado en enfrentamientos violentos y su presencia durante los disturbios sociales a menudo se convierte en peleas y violencia. Una demanda en curso presentada por McInnes afirma que las caracterizaciones de SPLC de él como una "figura de 'odio'" son "difamatorias, falsas y engañosas", así como "deliberadamente engañosas".

En tanto, el grupo tiene su sede en Estados Unidos, principalmente en el oeste, pero también dice presente en algunos otros países como Canadá, el Reino Unido y Australia.

My boyfriend and I are #ProudBoys . Your an amazing guy. Thanks for the love and the laughs!!!! pic.twitter.com/VYQcneBBCe

Brad and I are #ProudBoys, legally married for 12 years now. And we’re proud of all of the gay folks who have stepped up to reclaim our pride in this campaign. Our community and allies answered hate with love, and what could be better than that. pic.twitter.com/GRtSH1ijQ8