Romina Malaspina apostó una cita a youtuber, perdió y ahora no quiere cumplir la promesa

A Romina Malaspina le salió mal la jugada. Oscu , famoso youtuber y gamer, le escribió: "¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?”, a lo que la modelo le respondió "un millón", creyendo que seguramente nunca iba a lograrlo. Pero lo imposible se hizo posible ya que el joven armó una tremenda campaña y superó esa cifra.

Nicolás -tal como se llama el influencer- compartió la captura de su charla con la modelo y pidió a sus seguidores que lo ayuden a cumplir el objetivo y escribió la frase: “Hoy por mí, mañana por ustedes”. Fue tal la repercusión que le alcanzar apenas un par de días para alcanzar el millón de likes y así conseguir el pedido de Malaspina.

“El amor se encuentra donde uno menos lo imagina. Te quiero mucho Romina Malaspina”, escribió Oscu, inflando el pecho y esperando que la modelo acuse recibo del mensaje. Pero la respuesta del otro lado no llegó.

Sin dudas que la modelo se arrepintió de la apuesta y es por eso que en sus redes sociales posteó: “¡No, no, no! Esto no lo puedo creer. El otro día un chico me manda mensaje y me dice cuántos likes conmigo para salir, ok, le pongo un millón”. Y sobre un posible encuentro cara a cara, que claramente no le concederá, se excusó diciendo que “no podemos romper los protocolos, pero estuve pensando en hacer una cita... no sé, virtual, por streaming”.

Y fue más allá, poniéndole otra meta, el joven que quedó con el corazón partido le dijo: “Novios no, no te dije que un millón para eso, querés retrucame, no sé, ¿20 millones?”. Malaspina le puso un nuevo freno: “Primero vayamos con la cita y vemos qué onda y nada. Solamente porque voy a cumplir con mi palabra, no te voy a cagar. Cumpliste”.

La cosa no quedó ahí porque ella publicó un video en sus historias de Instagram dedicado a él: “Oscu llegaste al millón de likes, te ganaste la cita virtual, pero en caso de que me quieras ver en persona, vamos a ver si te aguantas a estos muñecos”, sostuvo junto a sus compañeros de canal la mujer que si bien se hizo famosa por su participación en Gran Hermano 2015 y tomó notoriedad este año al posar con un top dorado transparente cuando conducía el noticiero de Canal 26, por lo cual hizo estallar las redes sociales.