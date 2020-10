Cruce entre la Universidad y la Federación de alumnos por las elecciones estudiantiles

La realización de las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata (Unlp) generó un cruce entre la casa de altos estudios y agrupaciones estudiantiles universitarias. Fuentes del Rectorado señalaron que hubo acuerdo con las autoridades de la Federación Universitaria (Fulp) y Franja Morada para no convocar a elecciones, por la situación sanitaria, pero desde la Fulp indicaron a este diario que aún faltan conversaciones y aún no hubo acuerdo sobre el tema. Desde Franja Morada indicaron que “si bien resulta lógico no llamar a elecciones en este contexto, aún no se consensuó nada”.

Desde la casa de altos estudios remarcan que sin la asistencia de los alumnos a clases presenciales lo más adecuado es no convocar al acto electoral.

A esta altura del año ya está definida la fecha de la elección de cargos en centros de estudiantes de las 17 facultades y para consejeros del sector. Sin embargo, la pandemia de coronavirus cambió todo, incluso las elecciones estudiantiles en la UNLP.

Según voceros de la Unlp “con acuerdos con las autoridades de la Fulp y de Franja Morada no convocar a elecciones, ni siquiera suspenderlas. Se verá para otro momento, siempre según la situación sanitaria reinante.

“Se está deliberando con los dirigentes estudiantiles el tema elecciones y cargos”

“En tanto no vuelvan a clases, no se pueden convocar a elecciones para este año”, puntualizaron desde el Rectorado.

Cabe indicar que para las elecciones estarían habilitados cerca de 100.000 estudiantes. Según estiman en la UNLP, con el contexto sanitario es difícil llevar adelante el acto electoral que suele realizarse en noviembre.

Los mandatos como representantes de claustro de consejos superior y directivo vencen el 1° de abril.

Se va a monitorear la situación sanitaria. Si para principios del próximo año no hay cambios en el cuadro sanitario, se analizarán los pasos a seguir.

“Suena lógico no convocar a casi 100 mil estudiantes en este contexto sanitario”

Justo Hernández, presidente de la Fulp, dijo a este diario que “no hablaron conmigo. No es real que haya un acuerdo entre la Fulp y la Franja para suspender las elecciones. De hecho estamos hablando con los distintos centros de estudiantes para ver qué hacemos con las elecciones y con los mandatos. No hay ninguna definición, nada concreto hasta el momento”.

Cabe indicar que la mayoría de los dirigentes estudiantiles regresaron a sus ciudades luego de que el gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

En tanto, fuentes de Franja Morada plantearon que “la suspensión o no llamado a elecciones es una cuestión lógica, es difícil pensar convocar a casi 100.000 estudiantes. Pero en realidad no hay nada concreto ni firmado”, sobre las elecciones estudiantiles.