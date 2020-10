VIDEO .- Yanina Latorre contra Nacha Guevara por cómo trató a su hija: "Tiene un tema con la soberbia bastante importante"

En la gala del Cantando 2020 del lunes pasado, Nacha Guevara cruzó con dureza a Lola Latorre y Lucas Spadafora luego de que se burlaran de ella por supuestos temblores. "No quiero palabras, quiero que reparen, se repara con acciones", les dijo, entre otras tantas cosas.

Yanina Latorre, madre de Lola, no pudo responderle a Nacha en el piso (estaba presente en un costado) pero se despachó en las redes sociales. "Los jueces están en los tribunales. Las condenas son por delitos. ¡Errar es humano y perdonar es divino! Solo Dios castiga. ¡Ojo!”, indicó en Twitter.

Pero no quedó ahí. En el programa "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) de El Trece, donde es panelista, siguió con su descargo: "Lucas le pidió a la mamá que no hable y Lola me pidió lo mismo. Si yo me metía, iba a ser una batalla campal. Varias veces quise hablarle a Nacha en el piso y nunca me contestó. Ella tiene un tema con la soberbia bastante importante...”.

Y agregó: “Uno se equivoca, se manda una cagada, la reconoce y pide disculpas. Me la tomás o no la tomás. La Inquisición terminó, Nacha no es un Tribunal de Justicia, ellos no tienen que pagar por ningún delito, de los errores se aprende. Errar es humano y perdonar es divino. Dios hay uno solo y la Justicia es para los delitos. Lo digo de verdad”.

Visiblemente molesta, prosiguió: "Un mal chiste lo tenemos todos, el humor negro lo tenemos. Evidentemente Lola no se dio cuenta, porque lo hizo de boluda. Si sabe que va a generar esto, no lo hace. Insisto en que no se metieron con una enfermedad. Hay cosas mucho peores, en el Bailando se metieron con la droga, la prostitución, la obesidad”.

Por último, lanzó: "A Nacha la conocemos todos, sus impulsos, cuando le rompió la cara con un vidrio a un Les Luthiers. Impulsos tuvo toda la vida. Vino con un monólogo escrito, que no sé si se vio en la tele, leyó todo lo que dijo. Eso es raro. Tiene 19 años. Le dijo a Lola 'vos podés parir'. También podés parir a los 12 años y no estás preparada. Parir no te hace adulto. También paren los gatos, perros y no tienen raciocinio”.