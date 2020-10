Matías Pellegrini marcó su primer tanto en Estados Unidos e Higuaín metió un golazo

El futbolista surgido de las juveniles de Estudiantes, Matías Pellegrini, marcó esta noche su primer gol con el Inter de Miami de los Estados Unidos en la victoria por 2-1 frente a New York RB por la fase regular de la Major League Soccer (MLS).

El nacido en el 2000, que juega como volante ofensivo, emigró al fútbol estadounidense el año pasado tras debutar en el Pincha en el segundo semestre del 2018.

The ball from Morgan.

The confident finish.



First @MLS goal for Pellegrini. He’ll never forget that one. 👏 pic.twitter.com/RSBcvyPjFG