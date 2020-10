"Sabía que Schwartzman iba a ser difícil", dijo Nadal tras pasar a la final de Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal, actual número dos del ranking ATP, aseguró hoy que sabía que enfrentar al argentino Diego Schwartzman, situado en el 14to. aunque será octavo desde el lunes, "iba a ser difícil", tras meterse en la final de Roland Garros.



"He hecho un par de errores y sé que con Diego iba a ser difícil hasta el final porque es uno de los jugadores que más 'breaks' hace en el circuito. He estado mejorando desde Roma, donde perdí con él", analizó el mallorquín en diálogo con la prensa.



"Miramos el partido de Thiem y las cosas que no funcionaron y ha salido bien", aseguró.



Nadal se impuso 6-3, 6-3 y 7-6 (0) en poco más de tres horas de juego y este domingo afrontará su decimotercera final de Roland Garros -tiene 12 títulos en París-.



"Es increíble volver a estar en la final de Roland Garros. De doy las gracias a mi familia y equipo y a toda la gente por estar aquí", cerró.