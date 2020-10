Casero: "Se perdió el derecho a la educación, al libre comercio, al tránsito y a la Justicia”

Alfredo Casero hace un tiempo que dejó de ser solo un actor o humorista para convertirse en un ácido analista político, con una clara ideología que lo ubica en la vereda de enfrente del actual gobierno.

En ese contexto participó del programa Ya Somos Grandes que emite la señal TN y como era de esperar le pegó duro a Alberto Fernández, pero en esta oportunidad los opositores no se quedaron atrás a la hora de recibir críticas.

“El presidente habla y tres meses después dice algo completamente diferente, pero los otros espacios opositores no muestran una presencia que sea concisa y clara”, disparó.

Primero criticó a los referentes opositores por no haber participado de las marchas contra las actuales políticas del Gobierno. "Si no fuera por Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y por algunos más a los que ves en las marchas, no hay nadie que se pare y diga 'yo estoy enfrente de esto’. No vaya a ser cosa que estén demasiado cómodos y que no quieran perder un montón de privilegios. No vaya a ser cosa que la gente salga y diga que no quiere a ninguno porque eso es una pérdida más grande para la Democracia”, se enojó.

También criticó al actual Gobierno por sus políticas vinculadas al coronavirus. Dijo: "No solamente la pandemia mata, sino también el estado de incertidumbre y la sensación de estar indefenso porque las personas que tienen que decirnos qué pasa claramente, como si fueran un médico, están asociadas directamente con la enfermedad”.

“No existe más la Democracia ni la República porque se perdió el derecho a la educación, al libre comercio, al tránsito y a una Justicia independiente”, denunció y advirtió: "Sabemos quienes nos mienten y tenemos que ver quién nos va a mentir. Esto de las marchas y de personas que se autoconvocan es porque la gente no siente una presencia de la oposición que sea concisa y clara”.