Dinamarca admite que es un error sacrificar a todos los visones pero sigue adelante

El ministerio de Alimentos de Dinamarca admitió hoy que fue un error "jurídico" ordenar a los criaderos de visones que sacrifiquen a esos mamíferos para combatir una mutación del coronavirus, aunque instó a las granjas a seguir adelante por "precaución".



"Cometimos un error. No existe fundamento jurídico para pedir a los criaderos de visones que sacrifiquen a sus animales fuera de las zonas" en las que se detectaron mamíferos contagiados, declaró el ministro de Alimentos, Mogens Jensen, a la cadena de televisión local TV2.



Aún así, Jensen instó a las granjas a seguir sacrificando a los animales como estaba previsto, por precaución.



La semana pasada, Dinamarca ordenó la eliminación de todos sus visones (entre 15 y 17 millones) tras el descubrimiento de una mutación del nuevo coronavirus en esos mamíferos, que es transmisible al hombre y que podría poner en riesgo la eficacia de una futura vacuna.



El virus mutante, llamado Cluster 5, fue detectado en 12 personas, todas de la región de Jutlandia del Norte, en el noroeste del país.



El hallazgo llevó a las autoridades a imponer, desde el jueves pasado, un cierre total de un mes en las siete localidades en cuyas granjas de detectaron casos.



"Creo que es necesario. Estamos hablando de un virus mutante que empezó en Jutlandia del Norte y vamos a deshacernos de él en Jutlandia del Norte", declaró Birgit Hansen, alcaldesa del municipio de Frederikshavn.



"Animo a todos los criaderos de visones a cooperar (...) pues se trata de ayudar a la salud pública de la mejor forma posible", afirmó el ministro Mogens Jensen, citado por la agencia de noticias AFP.



Desde que el Gobierno hiciera su anuncio, el 4 de noviembre, el martes se habían abatido 2,4 millones de visones en el país, primer exportador mundial de pieles de visón, pero algunos criaderos siguen negándose a matar a sus animales sanos.



En los últimos días no se detectó ningún caso más de Cluster 5, y los 12 registrados hasta la fecha se remontan a septiembre y ya no están activos, por lo que cabe esperar que se haya eliminado la cepa.



La ley, que debía permitir el sacrificio de visones sanos, debía tratarse el martes por un procedimiento de emergencia.



Pero el Parlamento renunció a ello, ante la reticencia de la oposición y de parte de los apoyos del Ejecutivo socialdemócrata, que gobierna en minoría.



Así, el proyecto de ley será tratado siguiendo el procedimiento habitual, de tres lecturas.