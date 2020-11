“Es lo mejor para el club”

La noticia avanzada en la víspera por la web de este diario sacudió la vida institucional de Gimnasia: Gabriel Pellegrino renunció a la presidencia del club de manera indeclinable. Y tras una jornada con muchas reuniones y llamados telefónicos, con el respaldo explícito del vice primero Jorge Reina y el resto de los miembros de la CD, de todos modos el titular saliente no dio marcha atrás y explicó los motivos en diálogo exclusivo con este diario:

- ¿La renuncia es indeclinable?

-Sí. Ya está presentada e informada a la Comisión Directiva en el día de ayer en la reunión que tuvimos por Zoom. Lo conversé con los compañeros de Comisión Directiva y hoy (por ayer) la presenté al Secretario General.

- ¿Se pueden saber los motivos que lo llevaron a tomar esta abrupta decisión?

- Sí. La incapacidad tal vez de hacer convivir a algunos integrantes de Comisión Directiva por esta incompatibilidad de formas que tienen unos con otros. Entonces como no logro unir ese conjunto de personas que realmente se tienen que llevar bien para llevar una buena gestión o mejor de lo que la estamos llevando, decidí dar un paso al costado para que otro quizás con más fuerza o más energía lo pueda llevar adelante.

- ¿Tomó dimensión del impacto que esto significa a nivel institucional?

- Tal vez la estoy tomando ahora, pero pensando en el Club creo que es lo mejor. Un Club no puede tener un Presidente que no logre unir mínimamente a la Comisión Directiva. Entonces si ponemos al Club por delante, creo que es la mejor decisión para el Club.

- ¿Hubo una fuerte discusión por el coordinador Marcelo Ramos?

- No. No fue en este caso. Ayer (por el lunes) no se discutió nada que tenga que ver con cambios o modificaciones en cualquier sector del Club. Para nada. El punto fuerte de la charla fue esta renuncia por la incompatibilidad de las formas que tienen algunas personas de llevarse unos con otros, nada más. Después las decisiones que tomen de acá en adelante, tendrá que ver la Comisión Directiva a quien quiere trabajando.

- ¿La CD estaba totalmente de acuerdo con que Ramos no siga?

- No, no estábamos de acuerdo, lo estábamos charlando. Pero todavía no se estaba de acuerdo en ese tema.

- ¿Tampoco tuvo que ver lo ocurrido con Johan Carbonero?

- No. Los que estuvimos en el tema contamos lo sucedido y como intervinieron las áreas, la Subcomisión de Género, el Area Profesional Psicológica del Club, el Departamento Legal. Fue más que nada poner en tema a todos los integrantes de la Comisión Directiva que no están en el día a día, porque fue tan rápido lo sucedido hasta el momento de decidir que el jugador jugara o no jugara, donde decidimos finalmente que jugara, y la mayoría estaba de acuerdo.

- ¿Dejás una mínima puerta abierta para volver o ya no hay marcha atrás?

- No, ninguna. Porque esto yo lo avisé hace varios meses, yo dije que esto se tenía que solucionar, entonces entiendo que si no se pudo solucionar esto aún advertido de lo que estaba pasando, había que dar un sacudón a la estructura para que se arreglara algo. Y me parece que el sacudón tenía que ser por ese lado, con mi renuncia. Me parece que le voy a hacer bien al Club, para que no vuelva a suceder lo que pasó, que nos va muy bien en la gestión, en los proyectos que tenemos para adelante aún con un año en pandemia, pero no nos va bien en la relación humana adentro de la Comisión Directiva.

- No pasa por discusiones sino las formas...

- Las formas... Sí. Estrictamente de formas. Hubo discusiones sin llegar a insultos, no han pasado en reuniones pero si se que ha pasado de manera individual o en otros ámbitos del Club. Y sostengo que esta Comisión Directiva es mejor que la anterior y que esta gestión es mejor que la anterior.

- ¿Y qué va a pasar por ejemplo ahora con el cuerpo técnico de Maradona con quien tiene una muy buena relación?

- La mayoría de la CD tenemos una tranquilidad del trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, estamos todos muy conformes. No peligra para nada la continuidad, porque el cuerpo técnico no solo habla conmigo, sino con varios integrantes de la CD, y eso me encanta.

- Sos el representante de Gimnasia en AFA y en la Liga Profesional. ¿Vas a seguir trabajando allí o no?

- Lo más probable es que tenga que reemplazarme algún otro miembro de la Comisión Directiva. Los dos lugares son importantes y sería importante que Gimnasia no pierda ese lugar. Por ahora seguiré hasta que venga otro integrante.

“FRACASÉ EN UNIR AL CONJUNTO”

- ¿Hizo un rápido balance de tu gestión?

- Me quedo con que la actual gestión superó a la anterior, aún con un mundo en crisis por la pandemia. Y espero que lo que quede sea mucho mejor de lo que recorrimos hasta ahora. Creo que siempre hay que dejar un Club mejor para el que venga y lo estamos haciendo. Se hizo hasta ahora y se va a seguir haciendo, no tengo dudas. Lo que tenemos que corregir son las formas de las relaciones personales, que evidentemente yo fracasé en eso... Yo fracasé en unir el conjunto. Tenemos muchos valores individuales superadores, pero fracasé en unir esos valores para que se llevaran bien.

- ¿Te vas distanciado con algún integrante de la CD?

- No, con ninguno. Hoy (por ayer) hablé uno por uno con los integrantes de la Comisión. Una excelente relación con todos. Con muchos somos amigos, con otros buenos compañeros de Comisión Directiva. Yo lo único que noto es la frustración de no haber tenido la capacidad de unirlos, esa es la única frustración que me queda de la gestión.

Así las cosas, en lo que hace al ordenamiento institucional, todo indica que en las próximas hora el vice primero Jorge Reina asumirá la presidencia mens sana.