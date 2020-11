Desesperación en la zona de 531 y 21 por la falta de agua

Están desesperados: desde el domingo pasado en todo un barrio cercano al Estadio Ciudad de La Plata no sale una gota de agua y, en plena pandemia y sin poder higienizarse, los vecinos ya no saben a quién reclamar.

Según contaron, los inconvenientes comenzaron el domingo, cuando la empresa Edelap realizó en 531 y 21 tareas programadas en los tendidos eléctricos. En ese momento, en el barrio se quedaron sin luz y sin agua, al parecer porque el corte afectó perforaciones de la zona.

Pero horas después, cuando el servicio eléctrico se restableció, el agua no retornó. Silvana, una de las damnificadas, explicó que el corte del suministro abarca la zona de calles 529 a 531 entre 19 y 21, donde prácticamente todos los usuarios están con las canillas secas. “Reclamamos a Absa y nos dijeron que después de los trabajos dejaron una fase sin funcionar. Y con Edelap no tenemos forma de que nos atiendan. Los de Absa dicen que ya se comunicaron entre empresas, pero no lo solucionan”, se quejó.