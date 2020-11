La mirada de los cultivadores platenses tras la legalización del aceite de cannabis

En La Plata, y en todo el país, se celebró la nueva reglamentación de la ley sobre uso de cannabis medicinal, que implica varios cambios con respecto a la anterior regulación ya que amplía su uso, permite el autocultivo, garantiza la provisión para pacientes -gratuita en el caso del Estado- y autoriza la producción pública y privada a laboratorios del aceite y sus derivados.

Esta legalización llevaba en sus espaldas una larga lucha y en nuestra ciudad son varias las organizaciones que la peleaban en busca de una mejor vida para ellos y sus seres queridos. Es por eso que la noticia despertó una enorme expectativa.

Candela Grossi es la presidenta de "Cultivo en Familia", una asociación civil que desde el año 2017 brinda talleres y entrega derivados de cannabis como aceites y cremas para quienes las requieran en sus tratamientos. "Confiamos en que será más amplio y accesible. No sólo para el cultivador sino para las familias que opten por no cultivar y reciban el cultivo comunitario", sostuvo respecto al visto bueno que le dio Diputados anoche al proyecto y que se convirtió en ley.

Mamá de 3 hijos (de 14, 7 y 5 años), tiene una historia particular detrás de este producto medicinal. A Carolina, su hija del medio, le diagnosticaron autismo. "Fue en el 2016 cuando recurrimos al Hospital Garrahan y comenzamos a investigar. No sabíamos qué nos esperaba. Necesitábamos saber de qué se trataba (el trastorno)". Contó que en una red social descubrió que recomendaban para tratar el autismo el uso de aceite de cannabis: "Lo Googleé y no había información", contó.

Pero quizás por esas cosas del destino terminó en una charla que le cambió la vida. A ella y a su pequeña Carolina. "Tengo la suerte de tener una amiga en Trabajo Social, y me cuenta de una charla. Arranqué escuchando cada detalle para saber qué era. Fue así que conseguí una tintura de cannabis y empecé a usarla en la nuca de Caro".

¿Qué pasó después?: "Veía a mi hija más feliz, más contenta", relató visiblemente emocionada al recordarlo. Así fue como en diciembre de 2016 empezó a producir su aceite. "Al verla sentada en la mesa y comiendo dijimos 'esto va por acá'".

Sobre su primer contacto con el cannabis contó: "Nos regalaron un frasco de flores y un cultivador, amigo íntimo de la familia, el 8 de diciembre de 2016 se tomó un taxi de La Plata a Berisso para enseñarme a hacer aceite. A partir de ahí arrancamos".

"Qué flores eran no lo sé. Sí sé que son nn, por lo tanto altas en PHC. Nos preguntábamos qué va a pasar y a los tres días vimos los resultados. La nena mejoró su calidad de sueño, te miraba a los ojos, empezó a reconocernos, arrancó el Jardín y le fue muy bien. Tuvo sus momentos pero es lógico", sostuvo Candela, quien agregó: "Vimos que los profesionales, tanto la psicóloga, como el psiquiatra y el terapista, se dieron cuenta. Fue difícil decirles que la nena dejó la medicación por el cannabis. Pero todos acompañaron y vieron las mejorías de Carolina. Hoy nos siguen acompañando".

Sobre la nueva ley establecida por Decreto N° 883/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, Grossi dijo que "estaba permitida la importación para epilepsia refractaria. Hoy con esta nueva reglamentación no se nombran patologías, por lo que es abierta y amplia". Luego agregó que "habla de prescripción médica. Confiamos en que será más amplio y accesible. No sólo para el cultivador sino para las familias que opten por no cultivar y reciban el cultivo comunitario".

Por último resaltó que "habla de las farmacias, que es fundamental. Quizás a la gente no le de confianza el cultivador y sí el de la farmacia, o no sabe cultivar. Esta ley es más amable y más accesible para toda la ciudadanía".

A Candela Grossi se la nota feliz. Y no es para menos. La salud de su pequeña hija Carolina seguramente seguirá mejorando, pero ella ya no tendrá miedo a los "castigos" de la ley a la hora de cultivar. Tampoco se esconderá ni se sentirá perseguida. Ella fue una de las tantas luchadoras para que se reglamente esta ley y hoy es una realidad. Por eso lo celebra.