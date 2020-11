Detienen a un hombre acusado de amenazar por redes a dirigentes y jugadores de San Lorenzo

Un hombre de 50 años fue detenido en el barrio porteño de Villa del Parque, acusado de amenazar a dirigentes y jugadores del Club Atlético San Lorenzo por redes sociales, informaron hoy fuentes judiciales.

El procedimiento fue realizado esta mañana por efectivos dependientes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la ciudad, en la calle Enrique De Vedia al 2.000, por orden de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez.

La fiscalía comenzó la investigación a partir de las amenazas que esta persona de 50 años realizaba desde la red social Twitter a directivos, cuerpo técnico y jugadores del Club Atlético San Lorenzo y que después también dirigió hacia algunos periodistas.

"Comisión directiva de San Lorenzo son traidores, no van a poder caminar por ciudad deportiva, no van a caminar por Boedo, no van a poder caminar tranquilos", es uno de los mensajes amenazantes publicado por el imputado el 14 de octubre pasado.

Según las fuentes, durante el operativo se secuestraron un revólver calibre 22 con cinco municiones en el tambor, que no contaba con la autorización legal correspondiente, tres teléfonos celulares y una computadora portátil.

Según informaron desde el MPF porteño, al momento no se encontraron amenazas por mensajes privados, pero resta aguardar el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados que son de interés para la causa, para determinar si se realizaron amenazas a alguna persona en particular.