“La compañía”: Diego Ramos con la “ilusión de que el telón se vuelva a levantar”

A finales de septiembre, Diego Ramos despedía con un posteo en Instagram a su padre, que “no le pudo ganar” al coronavirus. Ahora, recuperado físicamente y todavía sanando emocionalmente, Diego continúa formando parte de “Sex virtual” (la experiencia dirigida por José María Muscari) y está próximo a debutar en “La compañía”, una obra que se podrá ver mañana a las 21 por streaming (a través de Plateanet) desde el teatro Astral.

Con dirección de Ricky Pashkus, quien fue el galán de Natalia Oreiro en “Ricos y famosos” protagoniza esta pieza junto a la cantante Miss Bolivia, cuya trama gira en torno a la previa del estreno de un espectáculo en el que su director (Ramos) se reúne con los actores, quienes le confiesan que no ensayaron, por lo tanto tendrán que resolver en apenas una hora lo que va a suceder en esa función. El elenco se completa con: Josefina Scaglione, Jenny Martínez, Roberto Peloni, Miuka, Fer Ibarra y Menelik Cambiaso.

Al momento de comentar que fue lo que más lo sedujo de la propuesta, el artista reveló que “es muy metafórico”: “Preparar un show que se estrena en una sala que se va a llenar otra vez. Con las nuevas noticias todo es muy esperanzador y optimista. Esto tiene que ver con lo que nos está pasando a los actores y a las compañías y con esta ilusión de que el telón se vuelva a levantar”. Además, tildó a la propuesta de “ ecléctica” porque “se habla de la diversidad arriba del escenario. Hay personajes que son drag, como el caso de mi asistente que es Miuka, una drag queen muy famosa”.

En cuanto a la dupla con Miss Bolivia, precisó que había entrevistado a la cantante en un programa que él tenía en CN23 y le “cayó muy bien”: “Es una persona hermosa, más allá de su música, de su mensaje, su cariño y su paciencia. Su militancia desde un lugar de amor y de alegría, sin ataque, sin violencia y sin imponer. En el verano, en ‘Sex’, fue una de las artistas invitadas y ahora también vamos a estar juntos en ‘Autosex’”.

Bajo la dirección de Ricky Pashkus, “La compañía” incluye la actuación de Miss Bolivia

Ramos confesó que al principio le “tenía miedo” al streaming, como “a todo lo tecnológico” y que además lo que más le gusta es “la posibilidad que da el teatro de tener contacto con la gente”. Pero gracias a su experiencia previa con “Sex virtual”, descubrió que ese contacto “sigue intacto” y que la gente “se involucra un montón”. Y se explayó en relación a lo que sucede en la obra de Muscari: “Hay momentos donde el espectador es el protagonista que le da rienda suelta a sus fantasías, morbo, erotismo, desnudez o lo que quiera. Nos dimos cuenta que hay mucha gente que le gusta ser mirada y ahí ellos toman el protagonismo guiados por nosotros”. Igualmente aclaró que por estar en “Sex” no es que al tiene “re clara” a la hora del sexo, donde se definió como “lo más clásico que hay sobre la tierra”. Y reconoció que o bautizó a esta propuesta como “un campamento sexual por todo lo que va pasando en esos tres días que dura la experiencia, donde el público se va juntando y salen parejas, cruces o lo que fuera”.

En la nota que le brindó a Télam, Ramos no esquivó su tan comentada participación en “PH- Podemos Hablar”, el ciclo de Andy Kusnetzoff en el que se sintió un tanto presionado para hablar de su vida privada, siendo una persona que a lo largo de su carrera tuvo un muy bajo perfil en cuanto a temas de su intimidad.

“Me vi obligado a hablar”, sentenció Diego, que en su momento contó que está en pareja con Gonzalo. Aunque dijo que fue “desde el amor absoluto” y que no se enojó, manifestó que “hace poco Luisa (Albinoni) dijo que fue guiada por la producción del ciclo”. Luego, decidió ir a un solo programa, que fue “Intrusos” porque le pareció “ejemplificador para todos, porque creo que cambió mucho en base a estos temas, en otra época estábamos en veredas muy distintas, pero cambiaron ellos, cambiamos todos y me pareció emblemático ir y terminar ahí con el tema porque no quiero hacer un circo de mí vida”. Para el actor, la clave era que nunca quiso “abrir puertas que después no pudiera cerrar. Si yo cuento que me caso después debo contar por qué me separo y es lo que no quiero. Ahora tengo que hablar porque me abrieron esa puerta a las patadas, con amor, pero a las patadas. Si bien yo nunca me escondí e hice lo que quise, siempre elegí que mi trabajo hable por mí”, precisó.

“Hoy lo que menos me seduce es la actuación”, dijo Ramos, que sueña con la conducción

Así y todo, con el correr del tiempo el artista pudo darle otro sentido a lo ocurrido: “A raíz de esta situación pensé que hay mucha gente que la pasa muy mal, que se siente obligada a decir quién es o lo que le gusta sin estar preparada. Nadie sabe con qué batallas está lidiando el otro”, indicó y rememoró que al ocurrir este episodio, se le pasó por la mente “el trío Midachi cagándose de risa de Pablito Ruiz, que aún era un niño. Si bien no me interesa ser un abanderado ni dar consejos, quería que se entienda que no está bien poner a una persona incómoda ni obligar a nadie a que hable de su intimidad, aunque no sea con mala leche”.

Para el cierre y aunque está a horas del estreno de “La compañía”, Ramos declaró que “hoy lo que menos me seduce es la actuación” y confesó que se imagina “como conductor o director de teatro” porque se encuentra “en un momento de transformación, en la búsqueda de otros roles dentro del medio”.