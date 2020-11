Karina, La Princesita, sobre ruptura con el Kun: "Agradezcan que no se sepa por qué me separé"

Karina, La Princesita rompió el silencio en las últimas horas y habló sobre su ruptura con Sergio el Kun Agüero. Si bien no brindó precisiones sobre el motivo por el que la relación llegó a su fin si dio a entender que la ruptura no fue en buenos términos.

"No hablo de él porque apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé", comentó este jueves la jurado del Cantando 2020 cuando en Los ángeles de la mañana

Fue en ese marco que Karina Iavícoli quiso ahondar en detalles y le preguntó "¿Pasó algo grave?". "No. Una vez me lo preguntaron, respondí y me llegó un mensaje ‘por qué te colgás…'", respondió Karina.

"No es que quiera meter púa, pero es raro que digas ‘agradezcan que no se sepa’. Suena a que pasó algo que te guardás y que no es lindo", observó Iavícoli.

"Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla", sostuvo La Princesita.

Sobre su convivencia con el Kun Agüero en Inglaterra, resumió: "Prioricé mucho mi trabajo, yo no dejé todo. Si hubiera dejado todo, me habría querido cortar...".