Otra movilización por el crimen de un vecino de Villa Castells

Familiares, amigos y vecinos de Rodrigo Alfonso, el albañil asesinado a golpes en Villa Castells a principios de agosto de este año, se movilizan esta mañana hacia la sede de la DDI ubicada en 1 y 59 para exigir que se avance en la investigación. "A tres meses y medio del terrible asesinato no hay respuestas ni detenidos en el caso", señalaron.

Rodrigo Alfonso, albañil, paraguayo y vecino de casi 30 años de la zona de Villa Castells fue encontrado por su hermano, asesinado a golpes en lo que en apariencia parecería un caso de robo.

En el barrio se sospecha que los asesinos son conocidos en la zona. El hecho se suma a una ola de robos con violencia en la zona por lo que ya los vecinos se han movilizado a la comisaría

"El crimen de Alfonso es la gota que llenó el vaso", vienen señalando familiares, amigos y vecinos que ya han reclamado ante las Fiscalías y ahora la DDI "ya que pese a que hay declaraciones de testigos y pistas firmes, no se avanzó un milímetro en la investigación", indicaron.

La movilización será acompañada por partidos de izquierda y movimientos sociales, quienes además de justicia por Rodrigo Alfonso exigirán más seguridad en la zona.

"Que se terminen las zonas liberadas y que se implementen medidas efectivas de empleo, educación y salud para poder combatir el origen de las desigualdades sociales que son el caldo de cultivo de los hechos delictivos", son las consignas de los manifestantes.

Esta mañana, en diálogo con ELDIA.COM, uno de los vecinos que reclaman justicia señaló que "Vivimos con miedo, queremos ver a alguien preso. El estaba en la casa y en la cama lo mataron a golpes. Ya le venían robando cada vez que querían".

"Hay sospechosos que no vamos a dar los nombres, no puede ser que no hayan dejado huellas o algún elemento. No hay naie preso, no se sabe nada y eso no puede ser", cerró.