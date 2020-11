Sin IFE, pero con Plan Potenciar: requisitos e inscripción para cobrar los $9.450 mensuales

El Gobierno ya dio de baja el IFE 4, pero creó el programa Potenciar. Fue el propio ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, quien destacó que pondrán en en marcha dos sistemas de ayuda a los sectores más golpeados por la pandemia.

En una entrevista que concedió a Canal 12 de Córdoba desde Casa de Gobierno, el funcionario aclaró que "el Estado no se retira, el IFE ha sido el Ingreso Familiar de Emergencia para 9 millones de argentinos, una parte ha logrado reinsertarse en el trabajo porque el rubro productivo estuvo funcionando, y una parte importante no". Y agregó que "hay dos segmentos destacados entre ellos: los jóvenes y la gente que se quedó sin trabajo o que hacía changas y no ha recuperado los niveles anteriores y sobre esa base nosotros ponemos en marcha dos programas".

En ese sentido comentó la implementación del programa Potenciar Inclusión Joven, para jóvenes de 18 a 29 años y, por otro lado, el plan Potenciar Trabajo, sobre el que Arroyo dijo: "Ya lo venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, en el que las personas cobran la mitad del salario mínimo ($9.450) y tiene que contraprestar un trabajo".

Para los jóvenes de 18 a 29 años, será una beca de $8.500 de hasta 12 meses "para poner en marcha proyectos culturales y productivos". Mientras que se anunció la extensión del Plan Potenciar Trabajo donde "en Mendoza hay ya unos 11.000 personas que reciben la mitad del sueldo mínimo de $9.450 y tienen que contrarrestar y trabajar cuatro horas en la construcción, cuidar personas, rubro textil, producción de alimentos o el reciclado", sostuvo Arroyo.

El funcionario, además, anunció el plan de "crear 300.000 puestos de empleo para el próximo febrero", o sea que "el que tiene un plan social tiene que trabajar en alguno de estos sectores".

Este programa de trabajo, según se explica en la web de Anses, es la unificación de dos planes previos: “Los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios se unificaron en Potenciar Trabajo. Este programa busca mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”.

Los requisitos para que los beneficiarios permanezcan en los programas son los siguientes:

Si se participa en Proyectos Socio-Productivos, Socio-Comunitarios y/o Socio-Laborales:

- Integrar un grupo de trabajo en una Unidad de Gestión o una Unidad de Gestión Asociada en el que realices alguna de las siguientes actividades: tareas de cuidados, reciclado y servicios ambientales, construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional, agricultura familiar y producción de alimentos, producción de indumentaria y otras manufacturas, y comercio popular.

- Realizar las actividades durante un promedio de 80 horas mensuales (en torno a 4 horas diarias).

- Acreditar el cumplimiento de las actividades.

Si se está en la modalidad Terminalidad Educativa (finalización de los estudios primarios y secundarios):

- Acreditar que estás estudiando con la presentación en Anses del Formulario de Terminalidad Educativa (FOTE), certificado por la autoridad educativa correspondiente. Claro que, en el marco de la emergencia sanitaria, la presentación del Formulario de Terminalidad Educativa (FOTE) se encuentra suspendida hasta el restablecimiento del nuevo calendario del ciclo lectivo.

El sistema de inscripción es por teléfono al 0800-222-3294 y (011) 4320-3380 / 60 o por correo electrónico a economiasocialmds@desarrollosocial.gob.ar