Amazon dijo que las Islas Malvinas no pertenecen al Reino Unido y estallaron las redes sociales

La respuesta de una cuenta oficial de Twitter de Amazon a un usuario radicado en las Islas Malvinas generó un revuelo en las redes sociales: la empresa evidenció que dicho territorio no pertenece al Reino Unido y en Argentina lo festejaron.

Todo inició el 14 de noviembre cuando el usuario @make_it_snow se contactó con la compañía frente a la imposibilidad de ver desde sus dispositivos un torneo de rugby: ‘Hola @AmazonHelp Estoy tratando de ver la Copa de Naciones de Otoño de Rugby en Stanley, Islas Malvinas. ¿por favor ayuda?’, escribió.

Siete minutos más tarde, Amazon contestó: "¡Hola! Nos disculpamos, pero al revisar su ubicación se encuentra en las Islas Malvinas. La cobertura de la Copa de Naciones de Otoño de Rugby está disponible exclusivamente para miembros Prime con base en el Reino Unido. No tenemos derechos sobre otros territorios".

Hello! We apologize but upon reviewing your location you're in Falkland Islands. Rugby Autumn Nations Cup coverage is exclusively available to Prime members based in the UK. We don't have the rights to other territories. ^GH