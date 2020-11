¡No es broma! Crean curso de guitarra que garantiza tener sexo aprendiendo algunos acordes

Una academia de Madrid, España, está promocionando un curso de guitarra poco convencional. Es que no es sólo para amantes de la música, sino más que nada está apuntado a quienes buscan seducir y tener sexo.

El instituto en cuestión se jacta de enseñar los acordes necesarios para poder mantener relaciones íntimas. “En menos de un mes, nuestros alumnos pueden aprender a tocar las primeras notas de ‘Hotel California’ e hincharse a follar”, sostiene Jose Bueno, director de la escuela.

La lista de espera para inscribirse en la escuela ha superado todas las previsiones. “A mí la música no es que me apasione, pero si por 50 euros al mes puedo llevarme la guitarra al camping, tocar cuatro notas y meterla en caliente, barato me parece”, reconoce uno de los primeros alumnos del centro, publica el sitio factornoticia.wordpress.com. “No tenemos que aprender mucho porque, cuando llevas 20 segundos de ‘Stairway to Heaven’, lo normal es que ya estés follando”, apunta otra estudiante.

Más que nociones musicales, el curso se centra en cosas más importantes, como hacerse bien un moño o encender una hoguera en la playa. “Nuestro método de enseñanza se basa en la siguiente ecuación: Moño + hoguera + guitarra = sexo asegurado”, informa Bueno, creador de este revolucionario sistema.

Según anunciaron, debido al éxito de este curso, el próximo verano la academia estrenará unas clases de surf para enseñar a aguantar encima de la tabla el tiempo suficiente para poder tener sexo.