Robos, tiros y milagro en una noche negra con dos víctimas bajo fuego

En un área de ocho cuadras de distancia y en un lapso de dos horas, la zona sur del casco urbano, en inmediaciones de Plaza Irigoyen, donde tiene jurisdicción de la comisaría quinta, recibió un baño de violencia y sangre en episodios de robo que, en un caso, dejó un hecho con pinta de milagro: un joven de 25 años recibió un disparo en la cabeza al enfrentarse con dos ladrones en el balcón de su casa, pero está fuera de peligro porque la bala no llegó a perforar el hueso.

“Amigos antes que nada estoy bien, hace un rato me quisieron afanar, me entraron dos locos por el balcón. Salí al balcón le pegué a uno. Lo quise tacklear para tirarlo del balcón y el otro que estaba trepando sacó un arma y me tiró una bala que me quedó en la ceja. Estoy en el hospital. Me acaban de hacer una tomografía y esta ahí, pero no entró ni nada”. Esas palabras fueron escritas por Tomás Selgas, un joven de 25 años conocido en el mundo del deporte por integrar el equipo del club Los Tilos.

El diagnóstico, apoyado en una tomografía computada, entre otros estudios que le realizaron al rugbier, no es común en episodios de esas características. “El frontal es uno de los huesos más duros del cráneo. Eso, unido al bajo calibre de la bala, impidió que ingresara al encéfalo”, analizó para este diario un médico que estuvo en contacto con datos del caso. La bala, precisó, impactó en la zona supra orbitaria derecha, a la altura de la ceja, indicó la fuente.

El ataque ocurrió alrededor de las 22.50 del lunes, cuando el jugador estaba en su casa, situada en inmediaciones de 58 entre 22 y 23.

Según se desprende de la declaración que realizó la víctima ante la Policía, mientras estaba en su pieza, que tiene un balcón que da a la calle, algo le llamó la atención en el balcón y decidió asomarse.

Al parecer, ya era tarde: un ladrón ya enfilaba para entrar. El dueño de casa se propuso frenar la intrusión pero en ese momento apareció un cómplice que directamente le disparó mientras trepaba por la baranda.

Según se desprende de sus palabras y de lo que informó la Policía, Selgas no perdió el conocimiento y recibió a los policías que acudieron tras el llamado al 911.

Tras los exámenes que le practicaron en la Clínica Los Tilos, ayer por la mañana le extrajeron la bala en una intervención quirúrgica.

Cuando el joven recibía la violenta visita de los ladrones, una mujer de 47 años ya recibía atención médica por el disparo que recibió en 62 entre 18 y 19, también en medio de un asalto.

Como se informó en la edición de ayer, la víctima fue sorprendida por dos motochorros a pasos de su casa, donde la esperaban sus dos hijos. Tras atacarla con culatazos y derribarla, uno de los ladrones le disparó y el balazo le atravesó una pierna. En esa trayectoria, le produjo además una fractura en la cabeza del peroné y le habría tocado un nervio, según calculaban ayer en la familia tras el diálogo con los médicos.

Una intensa revisión de cámaras de seguridad y otra diligencias destinadas a reunir pruebas, ocupó ayer buena parte de la jornada de los detectives de la Policía. Todo, mirando de reojo la hipótesis que unía a los dos hechos con el mismo dueto de delincuentes.

Los agentes tomaron nota del despliegue de violencia y de los disparos que hubo en ambos casos. Resta determinar si se usó el mismo calibre para lastimar a la empleada de comercio en la calle 62 y al rugbier en 58.

La agresión que le tocó y la conmoción por la lesión en una de sus piernas, mantuvieron la mujer sin pegar un ojo a lo largo de toda la noche, según contó Selene, su hija.

La joven escuchó el relato de su madre pero también fue testigo del hecho. “Escuchaba los gritos que venían de la vereda pero pensaba que era una vecina”, dijo la chica.

Según relató, todo empezó cuando su madre llegaba tras una jornada de trabajo y fue abordada por dos motochorros: “El que venía como acompañante en la moto se bajó y le empezó a dar culatazos con el revólver como para robarle. Le dio dos golpes y al tercero ella se cayó, pero la seguía golpeando”.

A partir de ese momento, la escena se puede ver en varias pantallas. Por un lado, la mujer bajo la violencia de los golpes. Por otro, un vecino que al escuchar los gritos de la víctima hizo sonar la alarma vecinal. Y en simultáneo, Selene gritándole a su hermano.

Entonces, la situación se precipitó a un punto donde apareció la muerte: “Ella pensó `ya está. Me dan un tiro. Me ven muerta´”, recordó la hija sobre palabras que escuchó tras el sangriento atraco.

Eso, porque el ladrón observaba a la mujer vencida, arma en mano, mientras resolvía lo que iba a hacer. Para entonces, los vecinos empezaban a salir de sus casas y algunos vieron que “antes de irse -el ladrón- medio como que decidía si le daba un tiro o no”. Eso ocurrió tras un instante. Para Selene “fue por gusto” el disparo.

Acto seguido, tras despojarla del teléfono celular, el dueto escapó y nada se sabe de ellos desde entonces.

Según contó la joven, al salir se encontró con que la violencia golpeaba a su familia. “Le grité a mi hermano que llamara a la ambulancia. Que era mamá”. Después, la ambulancia, los policías y el alivio de la vida preservada. “Lloré mucho un tiempo después, cuando pasó todo”, contó la chica.

“Terminó tirada en el piso y yo no sabía que era mi mamá. Lo raro es que yo la escuchaba gritar y pensaba que era un vecino. Veía el forcejeo y no me daba cuenta de que era ella.”

Selene, hija de la víctima en 62 entre 18 y 19