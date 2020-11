“En Estudiantes me abrieron las puertas y me siento muy cómoda”

A los 18 años llegó a La Plata desde su Neuquén natal para estudiar la carrera de Derecho en la UNLP. Claro que el arribo a nuestra ciudad le cambió la vida a Ailín Franzante, ya que también decidió probar suerte en el fútbol femenino. “Cuando era chica, los chicos de mi división del Colegio María Auxiliadora (cursó primaria y secundaria allí) me llamaban para poder completar el equipo. A mí me encantaba meterme en el picado y jugar con ellos”, comenzó diciendo a este medio la jugadora que está a punto de firmar contrato profesional con Estudiantes lo que significa un “salto de vereda”, ya que venía defendiendo la camiseta de Gimnasia.

Ailín, que nació el 7 de marzo de 1994, tuvo un breve paso por el Club Patagonia de la capital neuquina. Al desembarcar en La Plata se fue a probar a Estudiantes, pero no quedó. Lo que son las vueltas de la vida, pero encontró su lugar en el fútbol femenino de la Región en Villa San Carlos, previo paso fugaz por CRISFA. Después de tres años en el club de Berisso decidió continuar su carrera en Estados Unidos, donde además de estudiar jugó dos temporadas en el Southwest Mississippi Community College.

De regreso al país se volvió a vincular con nuestra ciudad y también con Mauro Córdoba quien había sido su entrenador en la Villa. En ese momento, el técnico había presentado un proyecto en Gimnasia, que fue aceptado por la CD albiazul por lo que decidió llamar a Ailín y ella aceptó ser parte del plantel mens sana. Fue el paso inicial, el que condujo finalmente a la neuquina a la primera división del fútbol femenino argentino.

El 27 de mayo de 2019, Ailín redondeó el sueño perfecto, ya que además de consagrarse campeona con el equipo albiazul consiguió el ascenso a la categoría mayor de AFA con la defensora neuquina como una de las pilares principales al tener asistencia perfecta durante los 22 partidos del campeonato.

Ese mismo año coincidió con la decisión de la AFA de profesionalizar al fútbol femenino en nuestro país. Ailín fue una de las jugadoras que firmó contrato con Gimnasia y en el debut en la categoría superior, el 20 de septiembre de 2019, marcó uno de los goles -con un cabezazo- para la victoria de las chicas albiazules sobre Huracán 2 a 0, en el estadio del Bosque.

“Las chicas de Estudiantes me recibieron muy bien; aunque tenía un poco de incertidumbre de cómo iba a hacer el cambio, sobre todo por la rivalidad que existe con Gimnasia. Me hicieron sentir muy cómoda desde el primer minuto que pasé a integrar el grupo”, dice Ailín que había quedado libre de club mens sana tras que no se le renovara el vínculo contractual.

La salida de Gimnasia se puede calificar de sorpresiva. “En el pasado mes de julio me enteré que no me iban a renovar el contrato -cuenta Ailín-, cuando me habían dicho que lo iban a extender hasta diciembre de este año; aunque antes de lo mío la mayoría del plantel se informó por las redes sociales del cambio de cuerpo técnico. Creo que lo más respetuoso era consultar a los jugadoras sobre esta situación”.

Tras la llegada de Mariano Maida y la cesantía de Mauro Córdoba -no se le renovó el contrato- varias de las jugadoras pidieron explicaciones del caso. “Nos fueron convocando de grupos de a dos. Ahí expresé mi descontento por la manera de cómo habían procedido. Tras cartón también tuve una diferencia criterio con varias de mis compañeras por razones internas, ya que había algunas que cobraban el sueldo y otras no, pero sabíamos que fondos que le correspondían al femenino se derivaban a otro deporte. Eso también provocó una grieta entre nosotras, pero yo siempre voy con la verdad. Seguramente mis críticas no le cayeron bien a la dirigencia por lo que a los pocos días se comunicaron con mi representante para decirle que no se me iban a renovar por no compartir la identidad del club, cuando había sido la única que había disputado todos los partidos”.

Al respecto, Frazante siguió diciendo que “llamé yo misma para corroborar si me habían dejado libre. Ahí me dicen que se había charlado todo con Jerónimo, que es mi representante; pero antes de ser una jugadora, soy una persona y me merecía otro trato. Además a muchas de mis compañeras también le reclamé que salgan a hablar, porque también teníamos derecho a expresarnos si bien ellos toman la decisión final, pero prefirieron guardar silencio con lo que así terminó mi vínculo definitivo con Gimnasia”.

Si bien Ailín no tuvo contacto con la pelota durante varios meses por razones de la pandemia de Coronavirus seguía entrenado en su casa hasta que cuando se habilitaron las prácticas de los equipos se comunicó con un integrante del cuerpo técnico albirrojo. “Cuando veía que se volvía a activar todo, consulté a una de las chicas que conforma la parte técnica de Estudiantes y le dije se existía la posibilidad de hacerme un lugar para entrenar” siguió diciendo a lo que agregó que “me contestó que seguramente no iba a ver problemas y que de paso le envié mis videos para que los pueda ver el entrenador. A los pocos días me llamó Pablo (Pastor) que me aclaró que me querían con ellos, pero que debía esperar porque los cupos de contratos estaban completos (son ocho). No me importó. Me hice el hisopado, que me dio negativo y comencé a entrenar en el Country”.

Claro que detrás de Ailín se esconde una historia muy particular, ya que estuvo a punto de dejar de jugar al fútbol, porque necesitaba seguir estudiando y trabajar para mantenerse. Mauro Córdoba logró convencerla para que continuara con lo que así llegó como quedó dicho a Gimnasia. Además decidió dejar la carrera de Derecho. “Me faltaban diez materias para recibirme, pero cuando un día pisé los Tribunales me di cuenta que eso no era para mí”. subrayó la defensora.

Por último, Ailín se inclinó al estudio de la Metafísica y se encarga de la “sanación” del alma y el cuerpo. “No creo en Dios, sino en la energía que se expande por todo el Universo. Suelo volcarla al fútbol de alguna de sus distintas maneras como cuando por ejemplo me lesiono o a través de la meditación para concentrarme para un partido. Pero para creer en esto me tuvieron que suceder cosas muy fuertes como fue el caso de una prima que estaba internada y no sabían lo que tenía. Por mi propio impulso me transporté con mis manos, algo que nunca antes había hecho, por medio de la energía. Por suerte al día siguiente le dieron el alta sana y salva”, cerró Franzante que espera firmar su contrato con Estudiantes.

“En julio me enteré que no me renovarían, cuando me habían dicho que lo extenderían hasta diciembre”

Ailín Franzante, sobre su salida de Gimnasia