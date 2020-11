Con la llegada del calor, en La Plata ya empezaron a brotar quejas por el servicio del agua

El calor comenzó a asomar en La Plata y en paralelo comenzaron a brotar las quejas vecinales por las falencias del servicio de agua potable, a lo que se suma la época de pandemia por la cual se requiere el suministro de líquido para cumplir con las medidas sanitarias que recomienda las autoridades de Salud.

Uno de los sectores críticios es 10 bis entre 511 y 512 y calles adyacentes, en Ringuelet, según consignaron Graciela Bruniante y Zulema Barreiro.

Las vecinas afirmaron que arrastran con problemas de escasez desde el año 2012 y que en las épocas de calor es cuando más castiga la falta de líquido. Y este año no es la excepción, según consignaron. Bruniante relató que "vecinos de la cuadra fueron visitados por el ente regulador, se comprobó que no hay agua y consiguieron un fallo favorable, pero todo sigue igual". "Algunos tenemos bomba, pero estamos pagando por un servicio que no funciona. Las pocas veces que vino ABSA ha sido cambiar las llaves de la vereda", añadió.

Barreiro, por su parte, "expresó que este año otra vez nos empezaron a cortar el agua". Según amplió, "se corta a la mañana, y a la noche no vuelve, entonces no tenemos ni una gota". "Encima ABSA no da respuesta, ya nos cansamos, desde 2012 venimos realizando reclamos. Ni si quiera miden la presión insuficiente en la red", manifestó.

La escasez se extendía hasta 18 entre 510 y 511, contó Mara, otra damnificada por el pésimo servicio. La usuaria detalló que "no tengo agua desde hace cuatro días" y aseguró que "el lunes, cuando reclamé, me atendieron y dijeron que iban a arreglar, pero estamos en las mismas condiciones.

Otro punto crítico era el barrio Las Diez Manzanas, que abarca de 509 a 511 y de Camino Belgrano a Camino Centenario. En ese caso, los usuarios elevaron una carta al directorio de ABSA en la que solicitaron con urgencia soluciones al drama de la escasez pero también por la calidad del agua.

En la misiva plantearon que "este problema se reitera año tras año desde hace al menos 10 años, recrudeciendo con la llegada del verano". "Todos los días nos encontramos con muy poca agua y desde ya no suben a los tanques. Por consecuencia de esto, tuvimos que gastar dinero en cisternas y bombas de agua, sumados al costoso y deficiente servicio. Esto lleva como consecuencia gastar mas dinero no solo en electricidad , como también en bidones de agua diariamente, debido a la no potabilidad del agua fácilmente comprobada" en un expediente que tramita en la Justicia platense.