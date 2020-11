Reemplazarán al ombú de 60 entre 11 y 12 por un árbol de otra especie

El ombú que llevaba un cuarto de siglo en 60 entre 11 y 12 será reemplazado por otro árbol de otra especie. La noticia volvió a dividir aguas en esa zona céntrica. Aunque llegó a ser considerado el árbol del año en 2012 y la gente se iba a sacar fotos junto al ejemplar, ahora no tenía buenas consideraciones de parte de un grupo de vecinos por el avance de las raíces.

En la noche del martes, se cayó la primera mitad del ombú, y a las 3 de la madrugada de ayer cayó la otra parte, según contó a este diario la familia que plantó el ejemplar emblemático, que generó, entre otras cosas, que se desviara el trazado de la rambla de avenida 60, cuando se remodeló la zona.

Ayer, operarios de la Municipalidad terminaron de extraer el ejemplar para evitar peligros y el movimiento llamó la atención de vecinos y comerciantes de la zona.

Mónica, la esposa del vecino que plantó el árbol para dotar de verde, aire puro y mejorar el paisaje de la rambla céntrica, recordó con nostalgia aquel momento y lamentó la caída del ejemplar gigante, que llamaba poderosamente la atención de quienes circulan habitualmente por la zona.

La mujer rememoró que “este ombú tenía 25 años, siempre creció bien, lo que pasa es que no le hicieron mantenimiento y se expandió hacia los costados. Lo plantó mi marido hace 25 años, mis hijos eran chiquitos y ahora son hombres de más de 30 años”.

Hace ocho años, cuando se realizaron modificaciones en la rambla de avenida 60, el ejemplar fue motivo de controversias y opiniones cruzadas entre los vecinos. “Cuando arreglaron la rambla hubo un lío bárbaro porque creció mucho hacia los costados, era hermoso, la gente venía y se sacaba fotos. A mí me dio lástima que se haya caído”, expresó la vecina.

“Espero que pongan otro, pero hay vecinos que no quieren otro ombú, dicen que es muy grande, crecen mucho. Hay gente que no les gusta, pero a mí me encanta. La gente venía a sacarse fotos”, agregó.

Gianluca, vecino de la cuadra, dijo “es una lástima lo que pasó, pero va a haber más luz en la casa y menos humedad”. Con respecto al anuncio oficial sobre el reemplazo del ejemplar, expresó que “si da más luz” que el ejemplar anterior no habrá problema.

La Municipalidad trabajó en la remoción de los restos del emblemático ombú y desde la dirección de Arbolado informaron que se plantará en su lugar un nuevo árbol, pero no será un ombú. Sostuvieron que podría ser tipa blanca; falso alcanforero o timbo.

Tras el hecho, la Secretaría de Espacios Públicos de la Comuna realizó un dictamen del estado del ejemplar. En ese aspecto, técnicos, inspectores y profesionales forestales resolvieron la extracción definitiva del mismo. La esposa del vecino que plantó el ejemplar dijo que estaba entre hueco y podrido. No hubo mantenimiento”.

El trabajo de remoción del árbol consistió en trozar lo caído; eliminar las ramas peligrosas y descopar el Ombú; como así también las tareas necesarias para la futura extracción y evitar posibles accidentes.