Karina La Princesita perdió un juicio laboral con un músico y deberá pagar una suma millonaria

Karina La Princesita reveló en las últimas horas en su cuenta de Twitter el resultado de un litigio laboral que mantenía con un músico y que forma parte de un total de cinco juicios que enfrenta por la misma situación.

“Acabo de perder el primer juicio de cinco, por una suma que no me corresponde pagar a mí”, escribió Karina La Princesita y agregó además un cuestionamiento contra sus ex productores musicales, los hermanos Pablo y Adrián Serantoni.

“Me quedan varios más, de la época en que tanto ellos como yo éramos empleados de los Serantoni. Gracias Pablo y Adrián por lavarse las manos. De nada por el juicio que pude hacer y no hice...”, sostuvo.

Según se conoció, antes de fin de año la cantante deberá pagarle un millón de pesos a uno de sus ex compañeros. Y, a raíz de esta situación, a la cantante le impusieron un embargo. Con esta situación, parte de lo que percibe con sus shows o como jurado del Cantando 2020 (El Trece, a las 22.30), irá a un depósito de una cuenta judicial.

Frente a este escándalo, la referente de la música tropical dialogó por primera vez sobre este tema con Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11) y expresó toda su bronca con declaraciones muy picantes.

"Vengo renegando hace un tiempo con esto. Hay gente que me dice 'qué desagradecida que no vas a Pasión de Sábado' (el programa de los Serantoni). Yo no soy desagradecida y tengo mucho código. La realidad es que estoy harta de que me digan desagradecida por no ir a un lugar en el que yo tengo problemas. Que digan lo que quieran. Yo estoy muy agradecida. ¿Cuánto derecho de piso tengo que pagar? Me quedé diez años con alguien que si me pongo a pensar, en resumen, me dieron la posibilidad, pero tampoco hicieron las cosas bien", comenzó diciendo sobre sus ex productores.