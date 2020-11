Los “viejitos piolas” siguen desafiando al paso del tiempo en el deporte de élite

En la actualidad ya no resulta extraño que cada vez haya más deportistas longevos, que sigan en actividad en la alta competencia desafiando a esa delgada línea del tiempo. Parecen ser inoxidables como es el caso de los basquetbolista Luis Scola (40 años) y LeBron James (35), el futbolista Zlatan Ibrahimovic (39), el regatista Santiago Lange (59) y los tenistas Roger Federer (39) y Serena Williams (39); aunque tampoco no hay que irse muy lejos, porque en la Región están los casos de la palista ensenadense de canotaje Sabrina Ameghino (40) y el jinete platense de saltos ecuestres Matías Albarracín (41).

Si bien, el deportista cuenta con una genética especial y un físico privilegiado no están exentos de un sacrificio a la hora de entrenar como así también con la alimentación y sobre todo llevar una vida sana y ordenada desde el punto de vista personal. A propósito, según algunos estudios, los atletas viven más tiempo que la población en general, sobre todo aquellos que han desarrollado una actividad aeróbica o una mixta aeróbica-anaeróbica.

Además de la nutrición también hay otros aportes de distintas áreas, que van desde los avances de la traumatología, la kinesiología aplicada a las lesiones, los tipos de campo de juego, la educación física, la psicología, la colaboración de la neurociencia se han convertido en elementos fundamentales para que los deportistas puedan permanecer más tiempo en la alta competencia.

En lo que respecta específicamente a Luifa Scola ha adoptado a sus 40 años una dieta especial que está compuesta en comer alimentos sin harinas, azúcares y tampoco ingiere lácteos, pocas frutas y carnes rojas. El basquetbolista argentino se nutre con verduras, huevos, pescado, alimentos con grasas buenas como frutas secas, coco y palta; mientras que tiene solamente dos comidas al día.

El capitán del seleccionado argentino de básquet se convertirá el año próximo en Tokio, ya con 41 años cumplidos, en el deportista argentino con mayor cantidad de Juegos Olímpicos al totalizar cinco en su haber, ya que le precedieron: Atenas 2004 (medalla dorada), Beijing 2008 (bronce), Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Scola, que es un ejemplo de deportista, jugó en la NBA (Houston, Phoenix, Indiana, Toronto y Brooklyn) y en la actualidad defendiendo la camiseta de Pallacanestro Varese es el máximo goleador de la Liga Italiana de basquetbol con un promedio de 22 puntos anotados en los primeros cinco partidos después la reanudación de la competencia por la pandemia de coronavirus.

Por su parte, Zlatan Ibrahimovic es un futbolista sueco de ascendencia bosniocroata. A pesar de su carácter irascible nadie puede negar su enorme jerarquía por cada club que pasó. En el mes de marzo de 2018 firmó para Los Ángeles Galaxy, donde en ese equipo de la MLS (Major League Soccer) fue dirigido por el mellizo Guillermo Barros Schelotto, pero el delantero en septiembre del año pasado decidió marcharse aunque en el momento despedirse dejó una frase típica a su estilo: “Vine, miré, conquisté. Gracias LA Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez. Para los fanáticos del equipo, querían a Zlatan, lo tuvieron a Zlatan. De nada. La historia continúa. Ahora pueden volver a ver béisbol”. Ibrahimovic regresó a Milan, donde a punto de cumplir 40 años, continúa deleitando a los tifosi del club italiano. Se contagió de coronavirus, pero en un mensaje en las redes sociales dejó una frase polémica, aunque advierte sobre la peligrosidad del Covid-19. En el video afirmó que “el virus me ha desafiado y yo lo he vencido. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa tu cabeza y respeta las reglas. Distanciamiento social y barbijo, siempre. Nosotros venceremos”.

El pasado 11 de octubre, LeBron James se colocó su cuarto anillo de la NBA, con lo que sigue agigantando su leyenda. A los 35 años, LeBron se coronó campeón con Los Ángeles Lakers (previamente lo había hecho con la casaca de Miami Heat -en dos oportunidades, a quien derrotó en la final- y Cleveland Cavaliers) en una temporada atípica por la pandemia de coronavirus, donde también consiguió ser el tercer máximo anotador de la historia de la liga estadounidense con 33.644 puntos, superando a Kobe Bryant.

Roger Federer y Serena Williams tienen la particularidad de tener 39 años. El suizo se encuentra alejado de las canchas tras una intervención quirúrgica en la rodilla (artroscopía), pero el mejor tenista de la historia prometió que regresará la temporada próxima. Con la pasada conquista de Rafa Nadal en el polvo de ladrillo de Roland Garros, el español igualó en cantidad de títulos de Grand Slam a Roger con veinte cada uno. Si bien amagó varias veces con su retiro, Federer -que a través de su magia es “local” en todas partes del mundo- seguirá deleitando al público con su juego excelso.

Por su parte, Serena seguirá buscando ese título número 24 de Grand Slam que se le viene negando desde hace bastante tiempo para poder alcanzar el récord de la australiana Margaret Court. A pesar de varios intentos fallidos, la estadounidense continuará buscando esa corona que le resta.

En Río 2016, junto a Cecilia Carranza Saroli, Santiago Lange obtuvo la medalla dorada en la Clase Nacra 17 de Vela, un verdadera proeza de los argentinos. Ahora, el representante del Club Náutico de San Isidro intentará volver a repetir la hazaña en los Juegos de Tokio. Lange participará con casi 60 años y otra vez en compañía de la rosarina.

“El único lugar donde estoy en comunión conmigo mismo es el agua. Me subo a un barco y me olvido de cualquier otra cosa que exista. Amo cualquier cosa que flote. Esa es mi tierra, esa es mi brújula”, suele decir Lange que se ha transformado en una verdadera leyenda de la vela argentina y mundial.

A poco meses de participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Lange fue operado de un cáncer de pulmón. Al respecto, Santiago cuenta que “en 2014 con Cecilia viajamos mucho y no hubo ni un avión en el que no me haya enfermado. Ahí tomé la decisión de dedicarme a mi salud. El cuerpo me decía algo. Primero mi clínico no me encontraba nada. Luego fui a ver a un médico deportólogo que me pidió una radiografía de pulmón y me dijo que por suerte no tenía nada. Pero seguía enfermo y un día encontré un papelito y ahí estaba escrito que tenía un nódulo”, relata.

Lange contó que nunca se sintió asustado, sino que siempre estuvo convencido de que iba a poder superar la enfermedad: “El deporte enseña a superar adversidades”, comenta y dice que estuvo seis meses hasta que se hizo la intervención quirúrgica, porque en un principio no quería hacerlo. “No sabía si me iba a poder volver a subir a un barco”, admite.

La historia ya está escrita en una definición increíble, Lange y Carranza terminaron consagrándose como los mejores para finalizar en lo más alto del podio de Río de Janeiro. “Me sorprende las ganas que hay de todo el equipo, pero principalmente de mi parte para ir a Tokio pese a la postergación por la pandemia. Quiero más y más. Me voy a dormir y me pregunto cómo a esta edad sigo jodiendo con esto, pero es lo que me pasa”.

Sabrina Ameghino al igual que Lange siente que el agua es su “hábitat natural”. La ensenadense, de 40 años, parecía que con su participación en Río 2016 había terminado su carrera en el canotaje, pero después de pensarlo y dialogar con su hija Vera, Sabrina decidió continuar y la verdad que tenía resto para rato. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019, cómo se dice: “la rompió”.

En Perú, la autodenominada “abuela del canotaje” se consagró campeona panamericana tras ganar la prueba de K1 200 metros. De este modo, Sabrina se convirtió en la primera mujer argentina en colgarse una presea dorada en este deporte, pero también igualó la marca del ciclista Walter Pérez con nueve medallas conquistadas en los Juegos Panamericanos.

Este año tuvo que superar el coronavirus, pero a Ameghino no la detuvo en tratar de poder alcanzar un sueño más en su carrera, que es poder estar en los Juegos de Tokio del año que viene. Sabrina es un canto al sacrificio, el trabajo y la humildad. Cada uno de estos puntos son la clave del éxito de la ensenadense.

En lo que tiene que ver con Matías Albarracín, ya está clasificado para los Juegos de Tokio y ya con 41 años buscará mejorar su actuación en Río de Janeiro, donde obtuvo un diploma olímpico, pero el jinete platense estuvo cerca del podio. Los Albarracín son sinónimos de equitación; mientras que su papá Justo, con 69 años, sigue compitiendo en saltos ecuestres aunque ahora no lo puede hacer por la pandemia de coronavirus.