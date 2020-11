Fede Bal la pasó mal con el seso y hasta amagó con dejar Masterchef Celebrity

Anoche no fue una más para Masterchef Celebrity. Es que los participantes debieron hacer un plato con un ingrediente que a muchos no les gustó nada: el seso.

Uno de los que más "sufrió" con su pato fue Federico Bal, quien hasta llegó a amagar con dejar el certamen. El hijo de Carmen Barbieri tuvo problemas desde el inicio ya que quemó el seso y a partir de ahí se nubló y los nervios le jugaron una mala pasada. “No estoy bien hoy. Me da mucha impresión el seso, me parece que me siento muy abrumado. No creo que pueda llegar a terminar el plato”, sostuvo durante la emisión cuando uno de los jurados, Damián Betular, se acercó hasta su mesa porque lo vio complicado.

“Es una noche difícil, no lo estoy disfrutando”, dijo Bal cuando el seso se le había quemado. Betular intentó calmar al participante diciéndole: “No vas a renunciar a esta altura, cuando te estoy tomando cariño”. Y con un poco de humor el actor le contestó: “Me quiero ir a mi casa. Necesito un taxi e irme a mi casa”.

Cuando apenas restaban 15 minutos para entregar el plato, a Fede se lo veía más nervioso que nunca y no daba pie con bola. Hasta que llegó la ayuda menos esperada ya que Germán Martitegui, uno de los jurados que había tenido tensos cruces con él, fue a su rescate. “Hoy te ayudo, no te peleo", le dijo y tras la mano que le tendió lo aconsejó: "Vas a estirar esa masa y vas a hacer unos rectangulitos muy rápidos”. Eso fue clave para que pueda entregar sus ravioles de seso, champignones y zapallo con salsa de crema, panceta crocante y especias a tiempo.

¿Qué dijo el jurado? Aprobó el plato. Incluso Betular se refirió al cáncer que Bal superó: “Más que nadie sabés que se puede y que hay momentos donde uno tiene que frenar, replantear y volver a dar las cartas. Esa experiencia de vida que tenés se pone en el oficio y hoy lo hiciste, así que seguí por ese camino”..