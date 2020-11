El dólar blue retrocedió a 161 pesos y con un retroceso acumulado de 11 pesos en la semana

El dólar blue perdió $ 2 este viernes y cerró a $ 161, con lo que acumuló una baja de $ 11 esta semana que había empezado con un desplome de $ 10 el lunes.

La cotización del dólar oficial finalizó hoy en $ 85,90 en promedio, con una suba de 16 centavos respecto al cierre de ayer y de 64 centavos a lo largo de la semana, con un incremento acumulado de 0,75%



En el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) avanza 0,4%, a $ 150,51, mientras que el denominado dólar MEP sube 0,9%, en $ 147,81 por unidad, en el tramo final de la rueda.



En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió siete centavos respecto a la víspera, en $ 80,35, mientras que en los últimos cinco días se incrementó 60 centavos (+0,75%)



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 111,67 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 141,73.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que la última rueda de la semana mantuvo la tendencia de las precedentes, "con actividad oficial para mitigar la insuficiencia de la oferta genuina".



Quintana indicó que la autoridad monetaria alternó ventas iniciales, aunque puntuales incursiones compradoras sobre el final sirvieron para recortar las pérdidas de hoy.



El especialista estimó que el Banco Central cerró la jornada con ventas por alrededor de US$ 30 millones.



"El saldo negativo de noviembre se ubica ahora en unos US$ 154 millones, aproximadamente, por actividad de regulación oficial", detalló Quintana.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 185 millones y se registraron US$ 103 millones en el sector de futuros del MAE.