"Las Primas" indignadas con Nacha y Mediavilla por denostar a "Saca la mano Antonio"

Oscar Mediavilla y Nacha Guevara quedaron en el ojo de la tormenta en las últimas horas por los calificativos que utilizaron para referirse al tema "Saca la mano Antonio, la emblemática canción de Las Primas, uno de los grupos ícono de los años 80.

Florencia Torrente y su partener fueron quienes trajeron el tema a colación al interpretarlo en la pista del Cantando 2020. Si bien lo hicieron con mucha gracia y respeto, a Nacha Guevara y a Oscar Mediavilla, no solo no les gustó, sino que lo calificaron de tema "boludo" y "mamerto".

"Hicieron el mayor esfuerzo, y eso está muy bien. Pero cuando el tema es tan, tan, tan, tan boludo...". Al oír la afirmación de Nacha, Ángel De Brito, conductor del reality, le retrucó: "Son Las Primas, Nacha, ¿vos no lo bailás en los casamientos?", le preguntó.

A lo que Guevara respondió secamente: "No, no lo bailo, forma parte de la década de los '90, de la decadencia cultural. Eso me afecta el oído, me afecta los sentidos".

Luego llegó el momento de Oscar Mediavilla, que compartió la misma posición al señalar que “Convengamos que esto no lo escribió no Cortez ni Serrat. Este es un tema bastante mamerto”.

"Nunca baile Las Primas, es más odio a Las Primas, nunca me gustaron, yo tocaba Rock and Roll", dijo al ser consultado por los conductores sobre si alguna vez bailó en un casamiento los temas de Las Primas.

En este marco, una integrante de Las Primas salió a responderle a Mediavilla. Josephina Stella, dijo por su lado: "Es muy triste que un colega tenga palabras tan fuertes con un compañero. He compartido y colaborado con ellos tiempo atrás y son excelentes personas. A todos nos puede gustar un estilo de música u otro, pero de ahí al odio, hay un abismo...".

"Nosotras desde nuestros comienzos hemos llevado alegría a la Familia con nuestras canciones. Oscar es un hombre de bien y no estaba en su mejor día", agregó intentando ponerle paños fríos al tema, y concluyó diciendo: "De todas formas por respeto a todas "Las Primas", debería pedir disculpas públicamente", cerró.

Marcelo Tinelli también se refirió al altercado. En medio del programa generó un pequeño revuelo en el jurado del Cantando 2020, luego de la crítica realizada por Oscar Mediavilla a la presentación de Flor Torrrente y Michel Hersh.

“Acá bailamos todos en casa con la música de Las Primas. No estamos de acuerdo con @omediavilla, para nada. Aguante @ftorrente!! @cantando2020”, escribió Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter.