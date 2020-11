“Quiero jugar el próximo Mundial, me quedan aún sueños por cumplir con la camiseta de Los Pumas”

Se lo escuchó hablar poco, casi nada a Agustín Creevy en este 2020. El año de la Pandemia. La temporada que el ex jugador de San Luis tenía en mente, literalmente se hizo trizas a causa del COVID-19. Tuvo que barajar, dar de nuevo y la virtual disolución de Jaguares lo obligó nuevamente a buscar otros destinos, dónde el London Irish inglés lo cobijó, al menos con un año de contrato. En medio de todo esto, Los Pumas dieron el golpe de su vida ante los All Blacks, con él mirando a sus compañeros por la tele y sufriéndolo a la distancia: “Es una semana de locos la que vivimos por la victoria de Los Pumas. Lo que yo más rescato es la manera en que se ganó, que no fue por un punto y sobre la hora; se ganó bien, los chicos fueron sólidos y muy superiores. Y eso es algo que nos emocionó a todos”, explicó el gran ausente el sábado pasado.

A lo que añadió: “Yo pensé que iba a terminar mi carrera en Los Pumas jugando para el Seleccionado, Jaguares, viviendo en Argentina . No esperaba todo esto que pasó. Tengo 35 años y no planeaba volver a Europa. Y cuando llegué a Londres mi prioridad fue ordenar todo lo relacionado con lo familiar. No podía dejarla sola a mi mujer con mi pequeña hija Helena para irme dos meses al Tri Nations. Ese fue el principal motivo por el cual, esta vez decidí no ir, pese a estar convocado y haber participado durante todo el año de la preparación”, explicó el jugador que más presencias tiene con la camiseta celeste y blanca: 89 presentaciones (49 de ellas, como capitán).

NADA FUE POR CASUALIDAD

Creevy rompió el silencio con El Día, analizó y respondió sin tapujos cada consulta que le realizó: “Hay que creer en los proyectos, en los procesos a largo plazo. Teníamos que pasar por el mundial de Japón para seguir creciendo y poder ganarle hoy a losa All Blacks. En este país, queremos todos ya y no importa el cómo llegás a conseguir las cosas. Hay que creer en los proceso y si importa el camino que te toca atravesar para poder llegar a las metas. Y Los Pumas de hoy son un reflejo de todo lo trabajado desde los años, te podría decir desde la época de Hugo Porta para acá. El proceso fue largo sí, y tuvimos fracasos, sobre todo en mis años de capitán, he tenido más malas que buenas, pero vale para poder haber llegado a este momento”. A lo que el de City Bell agregó: “Es muy bueno lo que la victoria ante los All Blacks está generando en la gente. Que se renueve el entusiasmo, sobre todo en el momento que estamos viviendo, no?. Se ha masticado tanta bronca en estos meses que esto solo puede generarnos alegría. No deja de dolerme no haber estado, claro que me pongo a pensar por qué no pude estar. Pero también tengo en claro que voy a tener nuevas oportunidades”, aseguró sin dudas el que es considerado uno de los mejores hookers del mundo.

La segunda fecha del Tri Nations está a la vuelta de la esquina (mañana a las 5:45, hora argentina) y Creevy, obviamente opinó al respecto: “El partido contra Australia va a ser muy físico. Si Mario (por Ledesma) dejó a los mismo 15 jugadores que arrancaron contra Nueva Zelanda, es claramente porque están muy bien. Y los Wallabies saben que tenemos a Michael Cheika, van a tener en cuenta lo que su conocimiento de Australia puede aportarle a Los Pumas, es una ventaja para nosotros tenerlo”.

Una de las decisiones que hizo ruido en su momento, fue el cambio de capitanía cuando Ledesma se hizo cargo del seleccionado, pero Creevy le quitó siempre dramatismo al tema y siempre sumó en positivo y esta vez cuando se le pidió opinión acerca del actual capitán de Los Pumas, fue muy claro: “No me sorprende la capacidad de Pablo. No tiene techo. Y como capitán solo había que darle tiempo. No es fácil ser capitán de Los Pumas, porque si o sí cargás con una presión. Es un gran amigo que nos está representando muy bien y la verdad me pone feliz todo lo que le pasó en estos días. La pasión que significa ponerse la camiseta de la selección implica llevar con responsabilidad y orgullo, el legado de varias camadas de pumas, cuando te ponés la celeste y blanca defendés a tu país, a tu familia y amigos y lo que es muy importante, a nuestros clubes. La victoria fue una bocanada de alegría en el medio de tanto sufrimiento, se ha masticado mucha bronca que por suerte se borró dentro de la cancha. Ahora el gran desafío es mantener el nivel varios partidos seguidos”.

“QUIERO JUGAR EL PRÓXIMO MUNDIAL”

Y cómo en una especie de grito al viento para poder cumplir un sueño, Agustín Creevy nos dejó algo más que un título: “Yo quiero llegar y jugar el próximo Mundial. Esa es mi zanahoria. Quiero seguir jugando en Los Pumas, todo lo que hago es para estar ahí. Claro que el que manda es el cuerpo, pero yo me siento muy bien y trabajaré para llegar a Francia 2023, aún me quedan sueños por cumplir con la camiseta de Los Pumas, por eso me vine para acá, para mantenerme en el primer nivel”.

¿Sueños? “Obviamente, quiero salir campeón del mundo con la selección. Siento que es posible. Y también me gustaría salir campeón con mi club, con San Luis. Sin ellos no hubiese llegado a ningún lado. Quiero jugar otra vez con mis amigos, eso sería hermoso”.

Y entre las risas y los besos de su adorada Helena, junto a su mujer Virginia de cerca siguiendo la charla transoceánica, Creevy dejó saludos para toda su familia y los clubes de nuestra ciudad. Justamente en el aniversario 138 de la capital bonaerense, esa misma que lo tiene como a una de las máximas expresiones deportivas que han surgido de sus entrañas en toda su historia.