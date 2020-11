Estudiantes quiere romper su mala racha, pero pierde con Aldosivi en el segundo tiempo

Estudiantes busca romper su mala suerte en su partido frente a Aldosivi en su cancha, ya sin la presencia de Javier Mascherano y con cuatro cambios respecto al equipo que cayera contra Argentinos la semana pasada. El equipo de Leandro Desábato no sólo que no ganó ningún partido todavía sino que no convirtió goles y generó muy pocas situaciones de gol. Sin dudas, todos motivos a tener en cuenta. Promediando el segundo tiempo pierde 1-0 con un gol de Emanuel Iñiguez en la última jugada del primer tiempo.

El Pincha tiene una pareja de doble 5 con David Ayala e Iván Gómez, Darío Sarmiento parado como extremo por derecha y Lucas Rodríguez por izquierda. Diego García alterna con Tití en la generación de fútbol. Leandro Díaz es el delantero de área que se mueve por el centro.

En los primeros minutos Estudiantes fue levemente superior a su rival. Al menos se paró unos metros más adelante y trató de probar siempre al arco. Por eso tuvo a Leandro Díaz y a Diego García como los encargados de hacerlo.

Pero a los 17 minutos Aldosivi tuvo una chance inmejorable para marcar el gol. Una desatención en el medio y una falla de Guzmán dejó mano a mano a Federico Andrada con Mariano Andújar. Bien el arquero esperando. El delantero tardó y en la definición salvó Nazareno Colombo al córner.

Cinco minutos después, en el peor momento albirrojo del partido, Sarmiento metió un pase filtrado para que por la derecha apareciese Leonardo Godoy. Pero el laterall legó al fondo y en lugar de buscar al medio remató al arco. Pocrnijc desvió al córner.

Pero la más clara para el Pincha la tuvo Diego García,que encaró por la izquierda y probó de derecha al segundo palo. Salvó el arquero cuando la pelota se metía.

En la última jugada, tras un centro cruzado de izquierda a derecha, la fragiidad defensiva quedó en evidencia: sin relevos ni marca en cada pelota parada, sin voz de mando ni nada. Emanuel Iñiguez apareció por atrás, lo marcaba uno de los más bajos del equipo (Diego García) y su cebezazo terminó en gol. Premio al equipo que tuvo más ímpetu de los dos. Castigo a un equipo apático, sin ideas y perdido dentro del campo.

Para el segundo tiempo Leandro Desábato mandó a la cancha a Federico González en reemplazo de Leandro Díaz. uno de los jugadores más flojos del equipo. Al igual que Martín Cauteruccio, todo indica que el ex delantero no juegue más por un largo tiempo en el primer equipo.

No mejoró desde lo futbolístico ni mucho menos en lo anímico el equipo del Chavo. Siguió perdido en el campo, con una evidente falta de orden táctico y destruido físicamente. Su rival, aun inferior en nombres, le dominó cada jugada y los ritmos del partido.

En los minutos finales, por el quedo físico de Aldosivi y un poco de vergüenza que mostraron los jugadores locales,Estudiantes manejó el partido con un buen control por la derecha. Así hubo un gol anulado a Federico González y un mano a mano de Godoy que tapó el arquero rival.

El Pincha terminó con Esteban Obregón, Facundo Romero, Gaspar Di Pizio, David Ayala, Mauricio Guzmán y Nazareno Colombo, todos pibes de la cantera. Si el proyecto hubiese sido apostar por ellos no habría mucho para criticar, pero habiando gastado tanto dinero en los mercados de pases,el fracaso del fútbol profesional es mayor.

SÍNTESIS

Estudiantes (0): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo y Nicolás Pasquini; Darío Sarmiento, Iván Gómez, David Ayala y Diego García; Lucas Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Leandro Desábato.

Aldosivi (1): Luciano Pocrnjic; Nahuel Yeri, Jonatan Schunke y Román; Emanuel Iñíguez, Joaquín Indacoechea, Federico Milo, Grahl y Lucas Villalba; Rodrigo Contreras y Federico Andrada. DT: Guillermo Hoyos.

Gol: PT 46' Emanuel Iñiguez (A).

Cambios: ST Federico González por Díaz (E); 18' Gaspar Di Pizio por Sarmiento (E); 25' Franco Romero y Ángel González por Gómez y García (E); 38' Esteban Obregón por Lucas Rodríguez (E)

Amonestados: Guzmán (E)

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Estudiantes.