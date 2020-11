Cinthia Fernández asegura que Alfano le dijo: ”Soy la bruja madre, te voy a hacer quebrar las piernas, te voy a hacer morir”

Cinthia Fernández aseguró este lunes que Graciela Alfano la amenazó, tras la pelea de la semana pasada al aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM), y acusó a su compañera Karina Iavícoli de no defenderla.

Según la mediática, Alfano le dijo: ”Soy la bruja madre, te voy a hacer quebrar las piernas, te voy a hacer morir”. Además, indicó que Iavicoli escuchó esto y no salió en su defensa. “Vos escuchaste. Acá por mis tres hijas lo juro”, le reprochó al aire.

La periodista, ante esto, le respondió: “No, es algo serio y yo soy una persona seria y hablo en serio. Cuando boludeamos, boludeamos. Cuando hablamos en serio no, porque no soy mediática”. Y sobre su versión de lo ocurrido el viernes, explicó: “Yo estaba sentada con el teléfono, sí sabía que había quilombo, escuché que dijiste ‘me pegó', vino el productor y habló con ustedes, pero no vi nada”.

“Te pregunté si escuchaste”, dijo de nuevo Cinthia, pero Iavícoli le pidió que no la metiera en sus “quilombos”. “Hacete cargo Karina”. la remató Fernández.