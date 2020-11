Peter Shilton, que sufrió el "gol del Siglo" y la "Mano de Dios", se quejó: "Nunca se disculpó"

El exarquero inglés Peter Shilton, famoso por recibir los dos goles de Diego Maradona en el Mundial de México 1986, sostuvo en las últimas horas que poseía "grandeza pero no deportividad". El inglés indicó que continúa enojado porque el Diez “nunca se disculpó” por el gol de “la mano de Dios”.

"Lo que no me gusta es que nunca se disculpó -escribió Shilton en el diario británico The Daily Mail.- En ningún momento dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón".

Sobre el encono del guardametas, el astro del fútbol mundial se había pronunciado. Maradona dijo: “El cabeza de termo se enojó porque yo le hice un gol con la mano. ¿Y el otro, Shilton, no lo viste? La cosa es que no me invitó a su partido despedida… ¡Mira como tiemblo! ¿Cuánta gente puede ir a la despedida de un arquero?, ¡de un arquero!”.

Ayer, Shilton había sido blanco de fuertes críticas por adelantar que este jueves saldría una entrevista suya hablando de aquel partido y recibió un fuerte repudió en Twitter.

"Estaré en @GMB mañana por la mañana hablando de las novedades de hoy sobre Maradona más una entrevista con @DailyMailUK. Gracias por los miles de mensajes que he recibido esta tarde", posteó Shilton.

Sin embargo, en apenas minutos, su tuit se volvió viral con miles de repudios por aprovechar la muerte de Maradona para vender una nota en los medios, con más de un centenar de respuestas.

Shilton nunca le perdonó a Maradona el gol de "La mano de Dios", aunque nada dijo del segundo, llamado el "Gol del Siglo" por la apilada de rivales, entre los que estuvo el por entonces arquero.

Además, Shilton no invitó a su partido homenaje al crack argentino al considerarlo "deshonesto", lo que envalentonó a Diego en Canal Nueve: “El dijo que no me invitaba a su partido despedida porque era deshonesto. Encantado, soy Deshonesto Maradona… Ya está. Ya pasó un montón de tiempo. La pelota ya la fue a buscar adentro… ¿De qué estamos hablando?".

📍 Estadio Azteca 🏟: así está ahora el arco del Gol del Siglo. Una corona y foto de Maradona, con la leyenda: "Te vas de la mano de Dios". Emocionante ❤️⚽ pic.twitter.com/wCq3D1gPYf — doble amarilla (@okdobleamarilla) November 26, 2020

Tras el repudio que recibió ayer por el adelanto de su nota con dicho medio británico, en sus redes sociales, Shilton evitó hablar del gol y afirmó que “es el jugador más grande contra el que jugué” y lamentó que “en los últimos años haya sufrido problemas de salud y adicciones”. “Mis pensamientos están con la familia. Nos sacaron este ícono muy pronto”.