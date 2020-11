Los diarios del mundo dedicaron sus portadas a la muerte de Maradona

El impacto desatado por la muerte de Diego Armando Maradona quedó plasmado hoy en los diarios del mundo, que ilustran tanto la congoja colectiva en la Argentina como la conmoción de sus admiradores e hinchas en el resto del planeta, que siguen despidiendo a "D10S" y homenajeando su "carrera mitológica y vida de excesos".

En Italia, donde los napolitanos preparan "el aplauso más grande de la historia" para despedir al astro, los medios amanecieron lamentando la partida de "Dios".

IL Messaggero, mostraba en su página web las "interminables filas y tensiones en el funeral", mientras otros artículos se centraban en resultados de la autopsia y semblanzas del astro.

Más escueto, el Corriere dello Sport muestra en letras enormes el título: "Maradona, el Absoluto". El diario Il Mattino, de la ciudad del sur italiano, recordó que "ninguno como él ha defendido a Nápoles".

En España, en tanto, el diario deportivo As tituló "D10S ha muerto", sobre una foto de Maradona con los colores de la "albiceleste". "Maradona, mano a mano con Gardel", tituló el columnista de As Alfredo Relaño, que describe a "un niño tocado por la mano de Dios que esculpía en el aire con el pie izquierdo". El diario Marca puso en la portada una foto de Diego con una cita: "Si me muero quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona".

Los periódicos franceses también titularon con su muerte. "Argentina llora a Maradona: Dios lo tocó y Dios lo llamó de regreso", dijo Le Parisien, que agregó que la muerte del ícono del fútbol argentino "provocó un terremoto en su país, aunque muchos sabían que estaba muy enfermo".

Le Figaro mencionó en grandes letras "la leyenda del éxito y el exceso del "niño de oro" y agrega una entrevista al futbolista francés Michel Platini, que declara "Es nuestro pasado el que se va".

Libération, en tanto, pone sobre una foto del astro con la remera de la selección "Así jugó Maradona".

En Reino Unido, el diario The Daliy Mail destaca en datos sobre la autopsia de Maradona y una conexión por streaming de la Casa Rosada, donde son velados los restos del futbolista.