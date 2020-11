La emotiva historia de la camiseta de Boca que cubre el cajón de Diego Maradona

Miles y miles de personas desfilan por las inmediaciones de la Casa Rosada para darle el último adiós a Diego Maradona, que murió ayer al mediodía en su casa del barrio cerrado de la zona de Nordelta. Camisetas de todos los colores, donde prevalecen las de Argentina con el 10 en la espalda y las de Boca, pueden verse cerca de donde se realiza el velorio al máximo futbolista del mundo.

La familia eligió tres símbolos para cubrir el cajón del Diez: una bandera argentina, una camiseta de la Selección y una de Boca. Pero esta última tiene un sabor especial en la vida de Maradona.

Fue su hija Dalma la que llevó esa indumentaria tan importante en la vida de la familia, porque además se trata de los colores que compartían con pasión.

Se trata de la camiseta de Boca que utilizó Maradona el día de su despedida en La Bombonera, en 2001. En esa emotiva ceremonia brindó un discurso que quedó para la historia porque hizo una fuerte autocrítica ante una multitud. Además dejó una frase que se recordará siempre: “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

También en ese discurso dijo: “Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero … pero la pelota no, la pelota no se mancha. Buenas tardes y que este amor no se termine nunca. Se los pido por favor, en nombre de mis hijas y de mi familia. Buenas tardes y gracias. Les debo muchísimo. Los quiero mucho. Chau”.