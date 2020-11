Pellegrino apuntó contra el entorno de Diego: "No tuvieron huevos para decirle que no"

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, cuestionó a las personas del entorno de Diego Maradona al considerar que "no lo cuidaron y no tuvieron los huevos para decirle que no".

El dirigente entendió que el astro "no debió haber ido" a la cancha del Bosque el día de su último cumpleaños (viernes 30 de octubre) porque "no estaba en condiciones" de salud.

Ese día, que se reanudó el fútbol tras el parate por la pandemia de coronavirus, Diego recorrió el campo antes del inicio del partido, recibió un reconocimiento por los 60 años cumplidos y luego se retiró a su casa. La semana siguiente fue internado y operado por un hematoma subdural en la cabeza.

"Desde Gimnasia consideramos que no fue una buena idea que vaya a la cancha el día de su cumpleaños y tanto desde la AFA como de la Liga Profesional no hubo exigencias para que esté presente”, reveló.

"Las sensaciones con raras. Su muerte me provocó una enorme tristeza, porque Diego era el fútbol, supera todo. Y por otro lado tengo bronca, porque desde el entorno no lo cuidaron”, aseguró el titular del Lobo.

Más adelante añadió: "Su llegada fue un gran impacto, el día de la presentación fue algo increíble y después en cada cancha que fuimos las muestra de afecto que recibió. Esa primera etapa fue hermosa, a él se lo veía muy feliz”.

"La pandemia nos alejó un poco, todos nos debimos cuidar más y tener recaudos y a él no lo podíamos exponer. La última vez que estuvimos en su casa fue antes de su cumpleaños, charlamos, nos sentamos al aire libre, con todas las precauciones”, recordó.

“Claudia (Villafañe) y sus hijas me mostraron su agradecimiento en el velatorio por haber pensado en él para Gimnasia y me dijeron: 'lo vimos reír nuevamente por ustedes'. Fue una alegría. Siento que le hicimos un bien y él nos hizo bien a nosotros”, concluyó.