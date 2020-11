Continúan las quejas de vecinos por "reuniones masivas" en espacios públicos: "Es un descontrol"

Vecinos de distintos sectores de la Región renovaron en las últimas horas sus quejas por la realización de fiestas que rompen con los protocolos por estar prohibidas por el decreto presidencial vigente que contempla el distanciamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia de Covid 19.

En este marco, sólo se permiten reuniones de hasta diez personas y en cuando a los bares y restaurantes se debe respetar una capacidad que guarda estrecha relación con la superficie del local.

Según precisaron los frentistas, el hecho de que los jóvenes no respeten la distancia social para reducir el riesgo de contagio no es lo único que preocupa. También el hecho de que no se puede dormir por las noches ya que la música, los gritos, las aceleradas y las explosiones que realizan los motociclistas con sus caños de escape lo hacen imposible.

Además detallan que en las inmediaciones de espacios públicos como el Bosque, la Plaza Islas Malvinas o en Plaza Moreno, "las veredas se transforman en baños públicos y en basurales a cielo abierto por la cantidad de botellas que quedan desparramadas".

Es así, que en contacto con este medio, un vecino de la zona de 26 y 32 aseguró que anoche advirtió “gritos y músicas” producto de una fiesta clandestina que se realizaba en el barrio.

"Quiero denunciar disturbios en la rampa de 26 y 32 como de costumbre. Los vecinos ya no sabemos que hacer. Nadie nos da respuesta" indicó.

“Tuvimos que aguantar música y gritos hasta pasadas las 3 de la madrugada”, señaló un frentista que reside en las inmediaciones del ingreso al Bosque.

"Otra noche de descontrol en la noche en el Bosque. 5 de la mañana y explota de gente. El kiosco de 1 y 60 vendiendo alcohol. Hasta hacen cola. A la 1.45 fueron al centro a cerrar todos los boliches, hicieron multas. Pero no sirve porque se vienen para el lado del Bosque. En el barrio es imposible dormir. Motos, autos, menores tomando, motos sin patente ni luces con 3 personas arriba. Una vergüenza", reportó otro vecino.

Asimismo, reclamó que se respete la cuarentena: “nos preguntamos quién cuida de la salud de los vecinos, estamos en cuarentena. Quién controla los autos que vinieron pasada las 0.00 hrs a nuestro barrio”

Por otra parte, también hubo quejas en 65 entre 25 y 26, donde vecinos manifestaron que se produjo una “fiesta clandestina" y que la situación se repite “todos los sábados".

En tanto, un vecino de 2 y 50 aseguró que en la zona "cada fin de semana que desde que comenzó el DISPO, nunca respetó porque se hacen juntadas y asados".

"Ayer volvieron a estar las motos hasta las 5 de la mañana. Se llamo a la policía y no fue directamente", precisó.