AUDIO: La desesperación de la profesora asesinada a puñaladas al hablar del acoso de su exalumno

En las últimas horas se conoció un escalofriante audio en el que Paola Tacacho, la profesora de inglés asesinada a puñaladas en Tucumán, habla del acoso que sufría por parte de Mauricio Parada Parejas, quien terminó quitándole la vida para luego suicidarse.

Tacacho, de 32 años, era docente de inglés y en 2015 había conocido a Parada Parejas, de 30, que era su alumno en un instituto terciario. Desde ese momento, el hombre comenzó a acosarla y a amenazarla.

En el audio, que fue enviado a unos amigos y difundido por una periodista local, la profesora señala que había acudido a la Justicia y que no tenía respuestas y hasta sugiere que, de manera involuntaria, le proporcionaban al acosador los datos de ella para que la siguiera sin restricciones.

"Todas las veces que hice la denuncia me pedían datos y a veces yo recibía llamadas de números privados que atendía y se quedaban mudos. Era cuando estaba todo en pleno proceso de ebullición", relataba Tacacho, en aquel momento, después de que había denunciado a su exalumno.

Y agregaba: "Cuando ellos (la Justicia) van y le muestran la denuncia, porque él va con el abogado, él se pone a observar todas esas cosas, ¿me entendés? Y no dudo de que haya visto teléfonos o el mail, porque son datos que me pedían cuando estaba tramitando todo por ahí en su momento".

"Ahora no manda fotos mías porque yo no tengo redes sociales, pero antes eran fotos mías con esos mensajes. Yo te pido disculpas, yo me quiero sentir por afuera, sé que no me tiene que molestar, que son mensajes vacíos que no tienen sentido, sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando me llegan estas cosas. Me arruinan el día", contaba la mujer.

Según relataron allegados de Paola, el hostigamiento de Parada Parejas iba desde publicar desde cuentas falsas imágenes suyas con mensajes intimidatorios y amenazas de muerte hasta pasar cerca de su casa o seguirla en sus trayectos al trabajo.

También se supo que la docente de inglés había presentado 13 denuncias en el fuero penal contra su agresor, una larga lista a la que se sumó una más, esta vez en el fuero civil, al que acudió desesperada dos meses antes de ser asesinada.