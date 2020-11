Desábato: "La idea es repetir el mismo esquema, no quiero modificar de acuerdo al rival"

El director técnico de Estudiantes, Leandro Desábato, no definió el equipo que visitará a San Lorenzo, el sábado próximo, por la segunda fecha de la zona 5 de la Copa de la Liga Profesional, porque espera la evolución de Iván Gómez, con un golpe en el sóleo y descartó la presencia de Mauro Díaz, con una nueva lesión muscular.

Además, el DT aseguró: "Jugaremos con un rival, que tiene jugadores de experiencia, de selección y eso implica que si uno le da chances, no te perdonan".

"La idea es repetir el mismo esquema, no quiero modificar de acuerdo al rival, porque si estamos en un momento de construcción de un equipo, donde buscamos ser confiables y tener regularidad no creo que sea positivo hacer muchos cambios", aseveró el entrenador.

Luego agregó: "Podemos variar dentro del partido con los mismos nombres. Como técnico no creo que sea bueno cambiar mucho todo el tiempo, no me gustaba como jugador y no me gusta ahora. Por momentos podemos presionar y por momentos esperar, entender lo que el trámite del juego necesita".

Sacó conclusiones del debut del equipo y dijo: "me gustó lo que hicimos en el primer tiempo, jugamos directo porque el partido lo requería pero generamos seis o siete situaciones de gol. Es cierto que nos faltó convertir, me preocuparía si no las tenemos. Y además varios jugadores tuvieron sus oportunidades".

El entrenador Pincha se refirió a las lesiones: "Sabíamos que esto podía pasar, está sucediendo en todos los equipos. No me gusta tener lesionados, quiero decidir con todos disponibles. Primeros perdimos a Lucas Rodríguez y ahora a Mauro Díaz, todavía no pudimos contar con Nazareno Colombo, que en un principio estaban pensados como titular", expresó.

"Lo primero que queremos es ser simples, no confundir, queremos un equipo que nos transmita seguridad y esa seguridad se la tenemos que brindar primero nosotros a los jugadores", finalizó.

Por otra parte, el equipo tiene algunas dudas. Gómez hoy no trabajó por un golpe en el sóleo y se espera su evolución, mientras que Fernando Tobio, el último refuerzo aún no está en condiciones de jugar y su puesta a puesta llevará unas tres semanas.