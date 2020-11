Las negociaciones entre el IOMA y los anestesiólogos, empantanadas

Las negociaciones entre los anestesiólogos platenses y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) están prácticamente estancadas. Es que si bien en las últimas semanas hubo tanto reuniones formales como informales entre las partes, los médicos sostuvieron que hasta ahora “no hay ofertas concretas”. Y autoridades de la obra social acusaron a la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA) de interrumpir “de modo abrupto” las negociaciones para llegar a un nuevo acuerdo.

Como informó este diario, a mediados de octubre los anestesiólogos platenses enviaron una carta documento al IOMA para rescindir el convenio que los une. Esto significa que una vez que la obra social se notifica de la misma, corren sesenta días de plazo y atención normal, pero, de no haber un nuevo convenio o acuerdo, los afiliados serán considerados pacientes particulares, por lo cual deberán abonar aparte cualquier intervención de los especialistas en quirófanos o prácticas que requieran de sus servicios. Eso ocurriría el 21 de diciembre.

El secretario general de la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA), Carlos Marcheschi, explicó que “nosotros venimos negociando con el IOMA desde octubre de 2019 hasta hoy, con muy poco avance con respecto a la inflación, ya que hemos obtenido un 10 por ciento de actualización de honorarios -interanual-, nada más”. Y resaltó que “desde hace unos cinco años nosotros venimos perdiendo unos 10 puntos sobre la inflación, cada año. Todos los años estamos diez puntos abajo. Es el esfuerzo que venimos haciendo para acompañar a todos los afiliados al IOMA”.

Para ejemplificar, Marcheschi explicó que “hoy, en el tarifario de honorarios, es el más bajo de todos. La Sociedad Platense de Anestesiología tiene 122 convenios. El de IOMA es uno y el más bajo de todos”, dijo. Y aclaró que “siempre se tuvo esa excepción por la cantidad de afiliados que hay en La Plata, que son 300 mil”.

Respecto a la carta documento, Marcheschi sostuvo que “el convenio (con IOMA) data de 1999 y en su cláusula 15 dice que cualquiera de las partes puede rescindir este convenio avisándole a la otra con 60 días de anticipación. Y estamos haciendo uso de esa cláusula”. Sin embargo, resaltó que “la idea es abrir una nueva ventana de negociación pero ya con más seriedad porque no tenemos reuniones efectivas. Hemos tenido algunas reuniones formales, muchas informales, pero jamás una propuesta concreta”.

Respecto a la posibilidad del corte de la prestación, desde la SPA señalaron que “somos responsables sociales pero todo tiene un límite. No estamos amenazando a ningún afiliado. Simplemente le estamos comunicando al afiliado la realidad: que el 21 de diciembre no hay más convenio. Y va a tener que pagar en forma particular a los anestesiólogos”.

“MEDIDA INCOMPRENSIBLE”

Por su lado, desde el directorio de IOMA acusaron a SPA de interrumpir de “modo abrupto” las negociaciones que “se llevaban adelante para llegar a nuevos acuerdos prestacionales y de honorarios profesionales con la entidad”. El médico integrante del Directorio de la obra social, Pablo Garrido, calificó como incomprensible la actitud de la Sociedad de Anestesiología, dado que “estas mismas conversaciones las estamos llevando a cabo con otras entidades, incluso con otras de la misma especialidad, y venimos avanzando en el diálogo con ellas, tratando de llegar a un acuerdo”.

El vocal del directorio del IOMA dijo que “no se han recortado los honorarios de los profesionales” y lamentó el “desafortunado anuncio anticipado de cargar sobre el bolsillo de las afiliadas y los afiliados de IOMA las prestaciones de anestesiología- expresó el funcionario- esta solicitada tiene características amenazantes para aquellas personas que requieren los servicios profesionales de estos prestadores y por su salud atraviesan una situación angustiante, a la que ahora deben agregar la incertidumbre propia del desconocimiento de la cobertura del servicio que necesitan”.

A mediados de diciembre unos 300 mil afiliados podrían quedar sin cobertura

Solo en nuestro distrito la negociación afecta a unos 300 profesionales