Nelson Castro cuestionó la Sputnik V: "La vacuna rusa lo único que ofrece son dudas"

El periodista y médico neurólogo Nelson Castro cuestionó en las últimas horas la vacuna rusa contra el coronavirus conocida como "Sputnik V", luego de que el Gobierno de Alberto Fernández anunciara la compra de millones de dosis.

Basándose en un artículo publicado en la revista especializada Lancet sostuvo que la vacuna desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya de Rusia, "técnicamente tiene falencias importantes" y fue tajante al afirmar que ‘vamos a comprar 25 millones de esta vacuna’ que lo único que ofrece son dudas”. “Hay que buscar la información con seriedad porque hay mucha gente que no la tiene y dice cualquier cosa, entre ellos alguna gente del Gobierno”, sentenció Castro en Todo Noticias.

“Es una vacuna que no se sabe muy bien cómo completó la fase 1 y la fase 2. No hay una información clara, entre otras cosas, de cómo fue el nivel de anticuerpos neutralizantes primero. Y el segundo no se sabe muy bien cómo se compararon esos anticuerpos con las personas que tenían infección. Técnicamente tiene falencias importantes ya en la fase 1 y la 2, que no permiten evaluar realmente cuál es la fuerza de inmunogenicidad que tiene la vacuna aun cuando los que la defienden dicen que la vacuna es muy buena”, expuso el médico.

Castro indicó que hasta el momento lo único que se comprobó es que la Sputnik V tiene una posibilidad de generar anticuerpos fuertes durante 4 semanas y después no se tienen precisiones sobre su eficacia. “Se habla de que van a ser necesarias 2 dosis cada dos años. Nadie sabe por cuánto va a durar la inmunogenicidad de una vacuna visto que hasta el momento se ha experimentado por solamente 2, 3 o 4 meses. Así que eso de decir que por 2 años va a dar inmunidad es una falacia porque no pasaron 2 años”, remarcó

Añadió al respecto que “El tercer punto es que se indica que las personas que se enrolaron son 72 divididas en dos grupos de 36. Todos son hombres de la marina de Rusia, no es que es gente de la calle. Voluntarios entre comillas que además fueron reclutados dice la ficha técnica entre el 18 de junio y el 3 de agosto pero no se sabe si todos fueron el 18 de julio, el 5 de julio o el 3 de agosto, con lo cual no se sabe durante cuánto tiempo se evaluó la respuesta de los anticuerpos”.

Y destacó que "la Organización Mundial de la Salud está pidiéndole a Rusia que le dé información certera de la que nada hay en ninguna publicación importante para ver cómo puede evaluar esta vacuna, que a lo mejor termina siendo una gran vacuna. Hasta el momento no hay ningún motivo que lleve a decir ‘vamos a comprar 25 millones de esta vacuna’ que lo único que ofrece son dudas”.