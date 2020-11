En La Plata, volvieron las clases: así fue el retorno de los chicos de 6to año

La vuelta a clases es un hecho en La Plata. Esta mañana, dos grupos de alumnos de 6to año del Colegio San Luis volvió a reencontrarse bajo estrictos protocolos y, como dispuso la Provincia de Buenos Aires, se trata de un espacio de revinculación.

Los chicos del último año del secundario, que se quedaron con las ganas de disfrutar esta etapa tan particular producto de la pandemia por el coronavirus, estuvieron en el patio del establecimiento educativo ubicado en 44 entre 9 y 10 realizando distintas tareas con sus docentes por primera vez en el año. Es un día feliz para toda la comunidad del Colegio San Luis porque después de tantos días recibimos a dos grupos de 10 alumnos de 6to año", contó emocionada la directora Luján Croce.

Respecto a cómo fue el regreso contó que fue con "bancos al aire libre y los papás respondieron muy bien. Una muestra de que nos tienen mucha confianza porque el viernes mandamos las autorizaciones y ya hoy tenemos a las burbujas de 10 alumnos". Además agregó: "fue una hora y media de tareas de revinculación y recreativas. También, al ser un colegio católico, tuvimos una celebración de acción de gracias por este encuentro".

Por su parte, María Elisa Barrales, administradora y representante legal, dijo que "venimos trabajando protocolos desde que arrancó la pandemia con un ingeniero en Seguridad e Higiene, por eso estábamos preparados hace rato para abrir. Seguimos el plan de la jurisdicción presentado por la Provincia". En ese sentido dio cuenta de que "hicimos la presentación el lunes de la semana pasada y el vienes nos dieron el aval de la Dipregep para poder comenzar hoy con grupos de forma escalonada, reducidos y en espacios al aire libre".

"Es a consideración de los papás, y también de los docentes", continuó diciendo, al tiempo que agregó: Los docentes, todos, estuvieron de acuerdo con venir. Esta actividad continúa con el plan pedagógico. Fue un esfuerzo coordinar todo por eso debemos felicitar a nuestros docentes".

Croce, en tanto, manifestó que los chicos "han perdido todos los rituales del último año y por eso es muy importante para nosotros". Por último contó que "no vinieron 4 alumnos, pero el resto está. Estimamos que la semana que viene van a venir".

El protocolo

Cabe recordar que la semana pasada La Plata fue incluida en la categoría de “riesgo medio” de contagios de coronavirus, por lo que los alumnos platenses quedaron habilitados para regresar a las aulas antes que termine el ciclo 2020. La medida rige para chicos del último año de jardín, del primario y del secundario de sexto año.

Desde el ministerio general de Cultura y Educación confirmaron la información que fue publicada por EL DIA de forma exclusiva, fundamentada en el descenso sostenido de casos de COVID-19 que viene manteniendo nuestra ciudad. Tal como contaron las autoridades del Colegio San Luis, el regreso es de carácter voluntario y la realización de actividades complementarias y al aire libre son una posibilidad para la revinculación de estudiantes, pero su programación y realización no es de carácter obligatorio para los establecimientos educativos.

Se prioriza la continuidad pedagógica no presencial. Las actividades educativas no escolares que se programen no sustituirán a las actividades de continuidad pedagógica que vienen llevándose a cabo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Los establecimientos educativos deben garantizar su continuidad con el mismo nivel de intensidad que hasta la fecha, considerando las actividades enmarcadas en el protocolo como complementarias.

El objetivo de las actividades no escolares de revinculación tienen por objetivo favorecer un espacio de encuentro entre pares para el desarrollo de las subjetividades de los estudiantes y la atención de la dimensión socio-afectiva de lo educativo; debiendo contemplar en su planificación el abordaje del padecimiento colectivo y subjetivo que trajo consigo la pandemia. El contenido de las actividades educativas no escolares (socioeducativas de revinculación) deberán ser significativos y, también, definirse teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los destinatarios. Así, según las características de cada grupo las actividades podrán ser recreativas, artísticas, deportivas, entre otras.

Hasta hoy, las puertas se abrieron en forma paulatina y escalonada en sólo 20 distritos del interior de la Provincia, conforme a la elaboración de un parámetro de “riesgo” de contagio en cada municipio y región a cargo de la cartera de Educación, conforme a lo estipulado en el Consejo Federal de Educación. Los protocolos indican que serán grupos reducidos, se utilizarán los espacios abiertos y no concurrirán todos los días.