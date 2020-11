¿Por qué Diego Leuco dejó el programa de radio de Jorge Lanata?

Diego Leuco, después de siete temporadas interrumpidas, decidió dejar el programa radial "Lanata Sin Filtro" de Radio Mitre. La noticia generó una decena de rumores, pero los protagonistas se encargaron de despejar las dudas.

"Es fácil imaginarse lo que pienso de Diego Leuco porque es la persona que me reemplaza cuando no estoy; él va a hacer otras cosas, seguro va a empezar a hacer tele. Y en algún momento, esto lo hablamos cuando nos juntamos en mi casa, nos volveremos a cruzar, porque este mundo es chiquito", aseguró Lanata hoy en el inicio de su programa.

Leuco, en ese momento, le respondió: "Hay gente que se decepciona cuando no hay quilombo. Me llamaban para preguntar y cuando les decía que estaba todo bien, se decepcionaban. Yo ya había hablado con Jorge de que a fin de año dejaba el programa".

"Fueron muchos años. Yo no recuerdo haber estado tanto tiempo en ningún lado", destacó Lanata. "Yo tampoco. Estuve en DDM (El diario de Mariana), pero no tanto tiempo", acotó el periodista, y añadió: "Estoy súper contento y además me quedo hasta fin de año".

Por último, Lanata dijo quién lo reemplazará: "En enero se va a incorporar Gonzalo Sánchez, que trabajó en Clarín y Crítica de la Argentina. Con él estuvimos en China haciendo documentales y seguro ya lo conocen. Esta es la historia señores".