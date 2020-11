Tevez fue la luz que iluminó a Boca en la victoria ante Newell’s

Un triunfo 2-0 como visitante de Newell’s, en Rosario, le significó a Boca el segundo festejo por el Grupo 4 de la Copa Liga Profesional, que continuará el fin de semana frente a Talleres y con una serie de bajas por convocatorias de jugadores a seleccionados que protagonizarán una nueva doble fecha de Eliminatorias.

La reaparición de Villa, quien se incorporó al circuito de ataque con Salvio, Cardona y Tevez, fue la nota destacada de Boca, que bajo la conducción de Miguel Russo se muestra imposible de superar en el plano local, lo cual tratará de mantener en la Copa Libertadores.

Con el gol de anoche, el Apache alcanzó las 89 conquistas con la camiseta de Boca en 252 partidos

Una iluminada noche de Tevez fue la clave central para este nuevo festejo boquense, que incluyó como episodios determinantes un grosero error de Pablo Pérez, en la jugada que desembocó en el 1-0, y una mano de Campuzano dentro del área que el árbitro dejó pasar, sin cobrar penal, cuando el marcador estaba en blanco. Se jugaba el minuto 18 y un centro de Bíttolo hizo impactar la pelota en la pierna derecha de Campuzano, siguiendo su recorrido en dirección al brazo izquierdo, lo cual no significó nada para Mauro Vigliano, quien debió escuchar largos reclamos, entre otros de Kudelka, quien incluso, a través del cuarto árbitro, Nicolás Lamolina, recordó una jugada de las mismas características en un cotejo con Independiente.

CARLITOS, LA CLAVE

Con cuatro colombianos en su formación inicial, porque el regreso de Sebastián Villa se produjo en lugar de Franco Soldano, y un esquema con toques diferentes al exhibido durante el ciclo que tiene a Russo como principal referente en la conducción, Boca comenzó a transitar una etapa nueva en la competencia local, aunque con una proyección a futuro, porque en el horizonte ya aparece lo que será el cruce por octavos de final de la Libertadores.

La velocidad de Eduardo Salvio y del colombiano Villa le aseguraron al conjunto Xeneize capacidad de respuesta al dominio que, desde que la pelota comenzó a rodar, trató de imponer Newell’s, con una postura firme para asegurar predominio en la franja central y sorpresa en los movimientos de la dupla Maxi Rodríguez-Ignacio Scocco, las principales armas de ataque del conjunto rosarino. Mejor Newell’s en el primer tramo, porque se adueñó del control de la pelota y llevó el juego a terreno Xeneize.

Pero se acomodó Boca, y antes de cumplirse el primer cuarto de hora, el trámite se hizo dinámico, entretenido y con los visitantes empezando a elaborar jugadas de ataque, que cerca estuvieron de convertirse en el primer grito de gol. En la primera, un quite de Capaldo en el medio puso en acción a Cardona, quien prolongó la acción con Tevez, que sacó un remate que se fue muy cerca del arco de Alan Aguerre, el arquero que de inmediato reaccionó ante un cabezazo de Carlitos tras centro levantado por Buffarini desde el carril derecho. La respuesta no se hizo esperar, y se produjo en una jugada que mostró a Bíttolo cruzando un envío cuyo recorrido se interrumpió al pegar primero en la pierna izquierda y después en el brazo de Campuzano, que el árbitro dejó pasar, aunque considerando el actual reglamento, bien pudo haber sancionado un tiro libre penal. La intensidad bajó de pronto la marcha, y fue lógico teniendo en cuenta la agresividad desplegada con movimientos generales que causaron desgaste, particularmente, y por el lado de Newell’s, que insistió llevando la pelota por afuera, a través de Gabrielli y Bíttolo, marcadores que recorrieron la punta una y otra vez, sin considerar que sus adelantamientos le dejaban espacios a Salvio y Villa. El partido se reactivó a los 40 minutos, y de la forma menos pensada. Se equivocó Pablo Pérez en la salida por derecha, dejó la pelota al alcance de Salvio, quien hasta aquí no había aportado nada, y un pase a Tevez fue la continuación de una jugada que el Apache resolvió con categoría: dejó en el camino al arquero, y gol. Golazo.

Tevez, la amenaza número uno para el arco de Newell’s, llegó al 1-0 como una consecuencia lógica, porque había sido el protagonista central de cada uno de los ataques de su equipo, y antes de completarse el primer tiempo dispuso de otra posibilidad, ahora por una equivocación de Guanini aprovechada por Cardona, que finalizó con Aguerre obligado a retirarse por una lesión en el codo derecho.

AMPLIO DOMINIO

En la etapa complementaria, Boca terminó de justificar un triunfo que pudo ser más amplio. Fabra, asustó, en el primer ataque a fondo, el colombiano Villa logró protagonismo con sus corridas desequilibrantes, y no llamó la atención que a los 30 minutos llegara el 2-0 con un cabezazo de Lisandro López, conectando un centro de Cardona. A esta altura de la noche, Newell’s estaba completamente desdibujado y expuesto a una derrota más abultada, que pudo establecerse con un pelotazo en el palo de Tevez.