Las necesidades de la víctimas y las penas efectivas, en una Jornada de Justicia Restaurativa

La relevancia que tienen para el tratamiento de los casos penales a través de prácticas no punitivas y conn énfasis en las necesidades de la víctima, la comunidad y del sometido a proceso serán ejes de la Jornada de Justicia Restaurativa que se llevará a cabo mañana miércoles de manera virtual a través de la plataforma Zoom a partir de las 18.30 y es de libre acceso.

Organizado por la Universidad del Este con operadores judiciales y especialistas. será cierre académico de este 2020, del Programa de Extensión sobre Juicio por Jurados y Litigación de esa casa de estudios.

La misma contará con la intervención de especialistas y operadores judiciales que darán cuenta de prácticas de solución de conflictos penales a partir de estrategias restaurativas que implican respuestas no punitivas.

"Se afirma que la aplicación de una pena de prisión no es una respuesta efectiva. Las víctimas y la sociedad reclaman justicia y el proceso judicial, tal como lo conocemos actualmente (sancionador) no es un mecanismo eficaz para satisfacer las necesidades de los involucrados en un conflicto penal. Tampoco la prisión reduce la delincuencia ni la reincidencia", se indicó.

En la jornada se darán ejemplos de prácticas restaurativas en el país y en el extranjero que han transformado el tratamiento tradicional de los casos penales asimismo, se tratarán los obstáculos que se enfrentan y la posibilidad de aplicar esta estrategia en casos de violencia de género para reparar a las víctimas.

Los expositores serán: el Dr. Patricio Marcelo Pandulfo (secretario de la Cámara de Apelación Penal de San Isidro), el Dr. Gabriel Fava (profesor especialista en Mediación Penal), el Dr. Ignacio Mayoral Narros (Profesor de Derecho Penal y Mediación en la Universidad de Valencia, España), el Dr. Martín Miguel Rizzo (Juez de Garantías en lo Penal de Cañuelas), la Dra. Analía Verónica Reyes (Secretaria de Tribunal en lo Criminal de La Plata) y moderadora: la Dra. Erika Silvina Bauger (Especialista en Derecho Internacional e integrante de la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UNLP)

La inscripción a las jornadas puede realizarse a través del sitio web de la Universidad del Este: https://www.ude.edu.ar/eventos/justicia-restaurativa/