Otros rugbiers apoyaron a los jugadores de Los Pumas sancionados

Luego del escándalo que se desató en el rugby argentino, tras los tuits publicados por jugadores de Los Pumas y la sanción que les aplicó la Unión Argentina de Rugby, se empezaron a sumar más voces al debate.

Un compañero de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino fue el primero en salir en su defensa, con todo lo que eso significa puertas adentro.

"¿La gente no puede cambiar? ¿Arrepentirse? No está bien ni justifico lo que escribieron a esa edad. Se rectificó y puedo dar fe que no piensa así. Supo dar la cara. Pedir perdón y no esconderse atrás de un escritorio! Hoy Pablo Matera es mi amigo y mi capitán", escribió en su cuenta de Twitter y fue más allá: dijo que no era el encargado del homenaje a Diego Maradona. "Y también dio la cara por ese error".

En la misma sintonía se paró Patricio Albacete, ex jugador de Los Pumas, mundialista y con larga trayectoria. No sólo defendió a los jugadores sino que además mantuvo una discusión virtual con el periodista Pablo Duggan, quien lo acusó de haber publicado cosas similares en las redes sociales. Claro, esas publicaciones -quedó claro- eran en broma con otro amigo. "Infórmese antes de querer ensuciarme, porque habña mal de usted y de su profesión".

Respecto a los dichos de los jugadores, remarcó que estuvieron mal pero destacó que había sido algo sucedido hacía mucho tiempo y que habían pedido perdón.

Los jugadores de Los Pumas autores de los tweets cometieron un GRAVÍSIMO error, pidieron disculpas, fueron suspendidos y serán sancionados por los mismos. Tweets que escribieron cuando tenían 17 años... — Patricio Albacete (@patoalbacete) December 1, 2020

"Los jugadores de Los Pumas autores de los tweets cometieron un GRAVÍSIMO error, pidieron disculpas, fueron suspendidos y serán sancionados por los mismos. Tweets que escribieron cuando tenían 17 años. Sin embargo, su comportamiento al frente del seleccionado argentino ha sido siempre el correcto. De hecho, hace tan sólo dos semanas, eran elogiados por todos luego de la resonante victoria contra Nueva Zelanda, especialmente Pablo, por entregarle su camiseta a un emocionadísimo niño", publicó en la misma red social donde fueron escrachados los ex jugadores.

En serio le parece que puedo llegar a discriminar basándose en sólo una rueda de chistes viejos de hace 7 años y que ni siquiera hice yo? Bastaba con mirar las fotos de mis hermanos y amigos franceses en mis redes, ya que le gusta investigar... pic.twitter.com/GLaokd3nDt — Patricio Albacete (@patoalbacete) December 1, 2020

Horacio Agulla, mundialista con Los Pumas, defendió a los jugadores y no dudó en criticar a los dirigentes de la UAR. "No se justifican los tweets de mis amigos Pablo Matera y Guido Petti, pero tampoco se puede pegar como se está haciendo por tweets que se hicieron hace 9 años, ya pidieron disculpas, la gente crece, madura y mejora. La Unión Argentina de Rugby está haciendo la más fácil, basta de agacharse", se quejó.

También se pronunció el ex capitán de los Pumas y dirigente del rugby argentino, Agustín Pichot, quien se molestó por la exageración de la opinión pública: "Para mi el rugby no es las barbaridades que leo o escucho; para mi el rugby es algo increíble y que ayuda a mucha gente a tratar de ser buenas personas y ademas de buenos deportistas. Pero la autocritoca hay que hacerla ya mismo".

Respecto a los tres jugadores en el ojo de la tormenta, consideró que estuvieron mal, pero fue más cuidadoso en sus críticas: "Los tweets de los 3 jugadores estuvieron mal. Creo en su arrepentimiento y en su maduración desde que lo escribieron. Tenemos que seguir haciendo una autocrítica profunda en nuestro deporte; este año nos esta mostrando que tenemos que seguir mejorando".