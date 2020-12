Georgina Rodríguez: la “Cenicienta” argentina que eclipsó a Cristiano

La relación de Georgina Rodríguez con Cristiano Rodríguez ha sido comparada reiteradamente con la “Cenicienta” y su encuentro con el príncipe. En el caso de la joven nacida en Argentina y criada en España no se sabe si perdió un zapato de cristal cuando conoció al portugués, pero su historia ha estado muy relacionada con el famoso cuento de Disney.

Georgina era una empleada de una tienda de ropa de lujo en Madrid frecuentada por el futbolista cuando, entre ambos, surgió una “llama” que casi cuatro años después sigue encendida.

Su primera aparición “oficial” fue el 9 de enero de 2017, cuando el portugués recibió el premio The Best, otorgado por la FIFA al mejor futbolista del año, y estuvo acompañado de Georgina y su hijo Cristiano Ronaldo Jr.

Desde entonces, la relación entre CR7 y GR (Georgina Rodríguez) ha ido viento en popa. A los pocos meses de conocerse el noviazgo entre ambos, la joven española, nacida en Buenos Aires hace 26 años, quedó embarazada y el 12 de noviembre de ese mismo año nació Alana Martina, la primera hija de ambos, el cuarto descendiente para el futbolista, que antes tuvo por gestación subrogada a Cristiano Ronaldo Jr., nacido en 2010, y a los gemelos Eva y Mateo, alumbrados pocos meses antes de que naciera Alana Martina y cuando el futbolista ya salía con Georgina.

Tras unos años a la sombra del estrellato de su pareja, Georgina ha querido dar un paso adelante y salirse de los focos de Cristiano Ronaldo para realizar una carrera en solitario.

En los últimos meses, la actividad de GR ha sido un no parar. Su tarea como “influencer” se reconoce con los más de 22 millones de seguidores que cuenta en Instagram, donde comparte sus labores familiares junto a los cuatro hijos que tiene la pareja, “el mejor regalo que la vida me dio”, ha escrito; sus constantes ejercicios físicos y la promoción de distintos artículos para los que se ha convertido en imagen.

Consciente de que su vida ha dado un giro completo, Georgina sabe que cualquier comentario en redes sociales tiene una gran repercusión. “Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo” o “Lo que dicen tus ojos lo susurra tu alma”, son algunos de los mensajes que ha dejado en su Instagram.

Sus últimos tres meses han sido muy ajetreados para Georgina. La pareja del actual delantero del Juventus de Turín ha sido portada de las revistas “Vogue” y “Paris Match”, entre otras, tuvo una participación muy destacada en el Festival de Cine de Venecia, y una brillante aparición en el programa de televisión “Mask Singer, adivina quien canta” España.

Todo ello con el positivo por coronavirus de Cristiano Ronaldo por medio, confirmado a mediados de octubre. “Eres mi inspiración”, escribió Georgina en Instagram, un mensaje dedicado a su pareja que tuvo que aislarse de su familia.

A pesar de tanto ajetreo, Georgina no descuida sus colaboraciones con algunas ONG´s como “Nuevo Futuro” en su ayuda a la infancia. “Los niños son ángeles de Dios y merecen una buena infancia. Por ello, desde hace años no me separo de Nuevo Futuro pues su gran labor me ha robado el corazón”, ha escrito Georgina.

Rodríguez también colabora regularmente con el Banco de Alimentos de España, como demostró el pasado 8 de diciembre volando expresamente de Turín a Madrid para donar un cheque por valor de 20.000 euros. “Me hace muy feliz aportar mi granito de arena para que a nadie le falte comida en su mesa y menos en estas fechas y en estos momentos”, según reveló.

Con nombre propio, ahora Georgina Rodríguez ha decidido apostar por ella porque “cuando sabes dónde vas, el universo te abre el camino”.