Alberto Fernández confirmó la firma del contrato con Rusia para vacunar a 10 millones de personas

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana en la Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, la firma del contrato con Rusia para hacerse de las dosis necesarias para vacunar a 10 millones de personas durante los meses de diciembre, enero y febrero.

"Hemos venido a informarles que ayer hemos suscripto el contrato con el Fondo Soberano de Rusia que nos garantiza el suministro de vacunas", arrancó la conferencia de prensa el jefe de Estado.

"Ese contrato lo que dice es que vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos", agregó el mandatario.

Respecto de cómo será la llegada de la vacuna Sputnik V, tal como fue llamada, Fernández indicó que "vamos a tener una primera remesa de 600 mil dosis antes de fin de año", lo que permitiría vacunar a 300 mil personas. "En enero tendremos dosis suficientes para vacunar a 5 millones de personas y en febrero se completará las dosis necesarias para completar la vacunación de 10 millones de personas".

Además, el contrato contempla que en el mes de marzo el país podrá gestionar otro lote con las dosis suficientes como para vacunar a otros 5 millones de personas. "Eso lo hicimos por si el resto de las vacunas atrasa su llegada al país", explicó el mandatario, quien al ser consultado sobre las dudas que existen respecto de la vacuna rusa por la falta de información respecto de su producción, el Presidente anunció que "el primero que se va a dar la vacuna cuando esté acá voy a ser yo, porque no tengo ninguna duda de su calidad. Voy a vacunarme antes que nadie para que nadie tenga miedo". Y expresó que la vacunación continuará más allá del mes de marzo "con otras vacunas que hemos comprado".

En otro orden, hizo un expreso pedido de no considerar que con la llegada de la vacuna está resuelta la pandemia de COVID-19. "Quiero hacer un llamado a la atención a todos los argentinos: estas vacunas nos va a permitir vacunar a gente en riesgo antes que a nadie, que son un total de 13 millones de personas. Hay que entender que la vacuna no ha resuelto la pandemia, sigue entre nosotros, y hay que prestar atención a lo que está pasando en otros países. No hemos resuelto el problema, por eso pedimos un llamado a la reflexión porque el virus sigue circulando", indicó y agregó: "Les pido a todos no sentirse liberados de la pandemia porque sigue".